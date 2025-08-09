Jens Voigt vindt Remco interessant, maar ziet Red Bull met pertinente vraag achterblijven door komst van Evenepoel

Jens Voigt vindt Remco interessant, maar ziet Red Bull met pertinente vraag achterblijven door komst van Evenepoel
Het verkassen van Remco naar Red Bull is natuurlijk al lang geen verrassing meer. Jens Voigt had het zeker ook zien aankomen.

De Duitse ex-renner was er tijdens de Tour al zeker van dat Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe zou gaan. Voigt had het een paar weken geleden in The Echelon Cycling Podcast al over wat Remco zijn nieuwe ploeg bijbrengt. "Laat het mij zo zeggen: hij maakt de ploeg zeker en vast meer interessant", koos Voigt voor een opvallende woordenkeuze.

Voigt kon zich ook inbeelden dat het voor de nieuwe ploegmaats van Remco boeiend zou zijn. "Het is waarschijnlijk ook interessant om met hem samen te werken." Evenepoel is sowieso een belangrijk wapen in de klassiekers. "Hij kan de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik winnen. Hij heeft ook de fysieke capaciteiten om de Ronde van Lombardije te winnen."

Evenepoel maakt Red Bull op papier beter

Dat is wat het eendagswerk betreft, maar er zal uiteraard ook op het rondewerk gemikt worden. "Met hem erbij zijn ze een sterkere ploeg voor de grote ronden. Toen ze de gesprekken opstartten, misschien al in januari, dachten ze bij Red Bull waarschijnlijk: we hebben een nieuwe sterke renner nodig naast Primoz Roglic, we hebben een nieuwe grote man nodig in de grote ronden."

De redenering van een ploeg bij het aanvatten van gesprekken kan anders zijn dan bij het afronden hiervan. Voigt denkt dat ze daarom nu bij Red Bull de volgende mindset hebben: "In de grote ronden heeft hij drie op zes keer opgegeven, gaat hij ons dan wel echt sterker maken?" Die vraag zal in de toekomst beantwoord moeten worden.

Uitspraken Voigt in een ander daglicht

Gezien de interesse die Red Bull al zo lang toont in Evenepoel, zal de ploeg zich wel volop achter hem scharen, ook al is er op bepaalde vlakken hier en daar een twijfel. De uitspraken van Voigt komen in elk geval in een ander daglicht te staan, nu de transfer van Remco ook officieel bekrachtigd is.

Jens Voigt
Remco Evenepoel

