Na Pogacar de grootverdiener in het peloton: Evenepoel krijgt stevig loon bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Voor Remco Evenepoel betekent zijn overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe niet alleen dat hij in een ploeg terechtkomt met meer budget. Ook zelf zal hij meer geld op zijn bankrekening zien verschijnen.

Bij Soudal Quick-Step bedroeg het basisloon van Remco Evenepoel zo'n 2 miljoen euro, maar kon dat door prestatiegerichte bonussen oplopen tot zo'n 5 miljoen euro per jaar. En Evenepoel haalde ook telkens heel wat van die bonussen binnen.

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe zal de wereldkampioen tijdrijden echter nog meer verdienen. Volgens La Gazzetta dello Sport zou Evenepoel rond de 8 miljoen euro verdienen, Velo spreekt eerder van 6 à 7 miljoen euro.

Pogacar op één, Van Aert en Van der Poel in de top vijf

Bij dat laatste bedrag zou door bonussen via prestaties nog opgetrokken kunnen worden, waardoor het dicht bij de acht miljoen euro uitkomt. Op drie jaar zou Evenepoel zo zo'n 20 miljoen euro kunnen verdienen.

Daarmee is Evenepoel nog niet de grootverdiener in het peloton. Wereldkampioen Tadej Pogacar is de logische nummer één en zou volgens dezelfde bronnen zo'n 8 à 12 miljoen euro per jaar opstrijken.

Met zijn nieuwe contract steekt Evenepoel wel Vingegaard voorbij. De Deen verdient bij Visma-Lease a Bike tussen de 4,5 en 5,5 miljoen euro, Van Aert en Van der Poel zouden allebei tussen de 4 en 4,5 miljoen euro verdienen.