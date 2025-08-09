Ook zijn plek komt stevig in het gedrang: toekomstige Red Bull-ploegmaat laat zich uit over komst van Remco Evenepoel

Er wordt vooral veel over nagedacht hoe Remco Evenepoel zich zal verhouden tot Red Bull-ploegmaats als Lipowitz en Roglic. Er zijn bij die ploeg nog wel enkele andere belangrijke renners die beïnvloed zullen worden door de komst van Remco.

Daniel Felipe Martinez is bijvoorbeeld zo iemand. De komst van Evenepoel schudt de hiërarchie in heel die ploeg door elkaar. Veel renners riskeren een plekje achteruit gezet te worden, ook de Colombiaan. De 29-jarige Martinez is immers ook een renner die wel eens in het vaarwater van Evenepoel terecht zou kunnen komen.

Om tot die conclusie te komen, hoef je enkel naar de cv van Martinez te kijken. Daar staat onder andere een Tourritzege en een vierde plek in Luik-Bastenaken-Luik op. Met Evenepoel als (extra) kopman wordt het nog moeilijker voor Red Bull-renners om ritzeges na te streven in de Tour. In Luik-Bastenaken-Luik is Evenepoel altijd uitgesproken kopman geweest.

Martinez enthousiast over komst Evenepoel

Martinez is zich vanaf 2024 wat het groterondewerk betreft wel gaan richten op de Giro. Zo zou hij alvast al één ander doel kunnen hebben in vergelijking met Remco. De Zuid-Amerikaan heeft bij ESPN Ciclismo alvast enthousiast gereageerd op het perspectief om binnenkort in dezelfde ploeg als Remco Evenepoel te kunnen rijden.

"Een nieuw hoofdstuk begint", verkondigt Daniel Fellipe Martinez. "Ik ben blij dat ik zelf bij de ploeg kan blijven." Martinez zal het begin van dit nieuwe hoofdstuk inderdaad kunnen meemaken, want hij heeft zelf nog een contract tot het einde van 2027. "Ik weet zeker dat we met Remco in onze rangen een sterkere ploeg zullen vormen."

Zal Evenepoel Red Bull beter maken?

De nummer 2 uit de Giro van 2024 meent dat heel Red Bull-BORA-hansgrohe wel zal varen bij de komst van Remco Evenepoel. "Dit zal iedereen veel opleveren", denkt de ronderenner. "Het belangrijkste is dat het goedkomt met de ploeg."