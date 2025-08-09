Patrick Evenepoel legt uit hoe diep Remco heeft gezeten na de Tour en reageert op afronding van transfer naar Red Bull

Geen Remco op de REV Ride maar wel een aanwezige Patrick Evenepoel. Van hem komt dus de eerste verklaring uit het Evenepoel-kamp sinds de bekendmaking van de transfer van Remco naar Red Bull.

Patrick Evenepoel vindt het ook jammer dat zijn zoon er voor het eerst niet bij kan zijn voor de REV Ride, maar is zeker dat de mensen het wel zullen begrijpen. Na een hectische periode, met een teleurstelling in de Tour de France en alles wat verschenen is rond de overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe, is een volledige reset aangewezen.

Uiteraard willen we nog wel weten wat de clan-Evenepoel verder nog te zeggen heeft over die transfer. VTM NIEUWS kon Patrick Evenepoel er even over polsen. "Het is voor iedereen duidelijk dat alles afgerond is in een goede verstandhouding en het seizoen is nog niet gedaan." Patrick lijkt zo te verzekeren dat Remco nog het volle pond zal geven de komende maanden.

Evenepoel moest batterijen opladen na de Tour

"Iedereen zal proberen om er nog het beste van te maken", maakt Patrick Evenepoel zich sterk. "Wat telt is dat Remco zich terug goed voelt en mentaal er weer tegenaan kan gaan. Na de Tour was hij volledig leeg en ziek. Het was nodig om even de stekker eruit te trekken." Het moet dus niet onderschat worden hoe diep Remco heeft gezeten.

Wel heeft bondscoach Serge Pauwels laten verstaan dat de honger richting het WK bij Remco al volop aanwezig is. "Dat typeert Remco. Het tegenvallen van de tour is een passage. Dan moet je gewoon de pagina omdraaien en verder doen, zoals in het dagelijkse leven." Eén ding is duidelijk: zijn veerkracht heeft Remco zeker niet verloren.

Eindigt Remco in schoonheid bij Soudal Quick-Step?

Hopelijk krijgt Patrick Evenepoel gelijk en kan Remco bij Soudal Quick-Step eindigen in schoonheid. Dat zou het beste zijn voor alle betrokken partijen. Zo kan Remco volgend jaar dan met een schone lei beginnen bij Red Bull.