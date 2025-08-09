Ploegmaat van Wout van Aert gaat wel héél ver in zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg: "Als iemand me wil..."

Wout van Aert moet binnenkort na een jaar alweer afscheid nemen van één van zijn ploegmaats bij Visma-Lease a Bike. Dan McLay zoekt publiekelijk naar een nieuwe ploeg.

Ze waren in het begin van het jaar allebei aanwezig op de ploegstage in Alicante en kunnen dus echt wel ploegmaats genoemd worden. Heel veel koerst McLay echter niet aan de zijde van Van Aert, omdat ze grotendeels op andere koersen mikken. Nog enkele maanden en de wegen van McLay en Visma scheiden alweer.

Na vijf jaar bij Arkéa was het reeds best een verrassing dat McLay bij Visma-Lease a Bike terecht kon. De snelle man was in zijn jaren bij de Franse ploeg geregeld goed voor dichte ereplaatsen, al was dat in 2024 al een stuk minder. Toch zat er nog een mooie overstap voor de Brit in: hij kon immers de lead-out van Olav Kooij worden.

Ook Kooij vertrekt bij Visma-Lease a Bike

Omdat Visma-Lease a Bike in de Tour alles zet op rondesucces met Vingegaard, zoekt Kooij nu andere oorden op. De Nederlandse sprinter gaat voor Decathlon AG2R rijden. Het gevolg is dat er ook voor de 33-jarige McLay geen plek meer lijkt te zijn bij Visma-Lease a Bike volgend seizoen. Hij heeft er geen probleem mee om dit uit te spreken.

In de Ronde van Polen solliciteert McLay in een gesprek met Cyclingnews openlijk naar een contract. "Ik lig nog nergens vast. Als iemand me wil voor de volgende twee jaar: ik blijf nog doorgaan", laat hij weten aan de wereld. Dat is wel een heel erg publiekelijke manier om te proberen een contract te versieren in het peloton van 2026.

Visma-Lease a Bike wil nieuwe sprinter

"Een nieuw akkoord met Visma ligt niet in het verschiet, want de ploeg wil een sterke, pure sprinter aantrekken", verduidelijkt McLay, die in de herfst van zijn carrière vooral een lead-out man is. Hij liet dit jaar wel twee topvijfnoteringen optekenen: in de UAE Tour en in de Vierdaagse van Duinkerke.