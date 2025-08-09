Tadej Pogacar heeft 'ja' gezegd, maar de honger is absoluut niet gestild: "Wij willen ook Mathieu van der Poel"

Tadej Pogacar heeft 'ja' gezegd, maar de honger is absoluut niet gestild: "Wij willen ook Mathieu van der Poel"
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar hebben in het begin van de Tour enkele duels met elkaar uitgevochten. Nemen ze in de Tre Valli Varesine opnieuw de handschoen op?

De Italiaanse eendagskoers staat binnen een kleine twee maanden op de wielerkalender, op 7 oktober om precies te zijn. Met Tadej Pogacar heeft de organisatie al een grote vis gevangen. Dat maakt de Italianen alleen maar ambitieuzer. Ze zouden ook graag Mathieu van der Poel overtuigen tot een deelname, verklapt Renzo Oldani.

De organisator licht bij Prealpine alvast het parcours toe. "Er is de Ronchi-klim in het slotcircuit en in de laatste twee ronden de doorgang van de "muur" van de Cinque Piante in Oltrona naar het meer van Gavirate, en van de klim van de Via Matteotti naar Barasso en vervolgens het laatste stuk van de "Sasso", die zo vaak de Tre Valli heeft beslist, door Luvinate en Casciago."

UAE heeft deelname Pogacar bevestigd

Over de startlijst kan Oldani ook duidelijk zijn: de naam van Pogacar staat daar alvast op. "Ik was in de Tour de France en de managers van UAE hebben zijn aanwezigheid bevestigd. We willen ook  Mathieu Van der Poel aan de start hebben." Dat is hoog mikken voor een wielerwedstrijd die voor alle duidelijkheid niet eens tot de WorldTour behoort. 

Zoals elke wedstrijd is het uiteraard de betrachting van de organisatie om een zo sterk mogelijk deelnemersveld samen te stellen. "Onze teamcontactmanager Pierclemente Gino werkt er hard aan om de besten uit het mondiale wielrennern aan de start te krijgen. Vorig jaar waren we de niet-WorldTour-wedstrijd met de aanwezigheid van het grootste aantal topploegen, zeventien van de achttien."

Zegt ook Mathieu van der Poel toe?

De droom van Oldani is om dat aantal opnieuw minstens te evenaren. De aanwezigheid van Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel moet de kers op de taart worden. Die eerste heeft al toegezegd, nu is het afwachten wat Mathieu beslist.

Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category Pro
Tre Valli Varesine
Tadej Pogacar
Mathieu Van Der Poel

