Uijtdebroeks in de zevende hemel na eerste profzege, ook Visma-Lease a Bike is opgelucht

Cian Uijtdebroeks heeft eindelijk zijn eerste profzege beet. In de Ronde van de Ain won hij de slotrit na een lange solo en won hij zo ook meteen het eindklassement.

Cian Uijtdebroeks beleefde enkele moeilijke maanden met een blessure, waardoor hij de voorbije drie maanden geen enkele koers reed. In de Clasica San Sebastian hervatte hij en werd hij meteen knap negende. 

In de Ronde van de Ain, een kleine rittenkoers in Frankrijk, zocht Uijtdebroeks naar bevestiging, maar ook naar zijn eerste zege bij de profs. Want inmiddels is Uijtdebroeks bezig aan zijn derde jaar bij de profs, maar winnen lukte nog nooit. 

Donderdag werd Uijtdebroeks nog geklopt in de sprint door Prodhomme, maar vrijdag was het wel raak in de slotrit. Met een solo van 50,6 kilometer zette Uijtdebroeks meteen een stevig nummertje neer. 

Eindelijk raak voor Uijtdebroeks

“De voorbije maanden waren heel zwaar, dus het voelt fantastisch om op deze manier terug te keren", legt Uijtdebroeks uit op de ploegwebsite. "Het was een droom om dit jaar een koers te winnen. Dat doel heb ik nu bereikt. Ik wilde vooral leren winnen – en dat is gelukt.”

"We hebben drie dagen alles gegeven, en Cian heeft het op spectaculaire wijze afgemaakt. Na alles wat hij heeft meegemaakt, verdient hij dit volledig", zegt ploegleider Robert Wagner nog. 

Cian Uijtdebroeks

