Visma-Lease a Bike heeft plan met Uijtdebroeks én hij verklapt zijn deelname aan kampioenschap

Cian Uijtdebroeks heeft in de Ronde van de Ain de nul weggeveegd als profrenner. Bij Visma-Lease a Bike hebben ze plannen met Uijtdebroeks, die ook het EK wil rijden.

In zijn vierde seizoen als prof heeft Cian Uijtdebroeks eindelijk zijn eerste profzege kunnen boeken. Hij pakte in de slotrit van de Ronde van de Ain uit met een solo van 50 kilometer en stak ook het eindklassement op zak.

Uijtdebroeks bevestigde zo meteen na zijn negende plaats in de Clasica San Sebastian. De voorbije drie maanden lag Uijtdebroeks in de lappenmand, maar hij bereidde zich wel goed voor op zijn comeback.

"Ik heb een hoogtestage gedaan, waar ik echt heel, heel goede waardes reed. Op de Arcalispas in Andorra reed ik de KOM, met bijna 440 watt aan 30 minuten, dat is enorm veel. Dat gaf me vertrouwen", zegt Uijtdebroeks bij Direct Velo.

Uijtdebroeks rijdt het Europees kampioenschap

"Ik voel me weer als vroeger en de problemen met de beknelde zenuw in de rug lijken opgelost. Verder heb ik een goede klik met mijn nieuwe coach Espen Aareskjöld." De Ronde van Tsjechië (14 tot 18 augustus) is zijn volgende koers.

"En in oktober rijd ik het EK. Volgend jaar is een grote ronde weer een doel, dat heeft de ploeg me beloofd. Het doel in deel twee van dit seizoen was vooral om te leren winnen en daarom is deze zege een enorme stap."