Wat met Nys en Van Eetvelt voor het WK? Bondscoach Pauwels geeft meer uitleg

Voor bondscoach Serge Pauwels komt er een drukke periode aan met het maken van de definitieve selectie voor het WK. Op wie kan hij allemaal rekenen?

Met Tim Wellens, Maxim Van Gils en Wout van Aert hebben al drie zekerheden voor het WK in Rwanda afgehaakt. Zij waren er altijd bij geweest als ze dat zelf hadden gewild. Maar dat is, om uiteenlopende redenen, niet het geval.

Wellens was de beste ploegmaat van Pogacar in de Tour en wil vermijden dat hij zou moeten rijden achter zijn kopman. Van Gils wil dan weer focussen op het EK, Van Aert wil zich na een lang seizoen niet nog eens uitwringen.

Gaan Nys en Van Eetvelt naar het WK?

En er nog wel wat onzekerheden voor Rwanda, onder meer Thibau Nys en Lennert Van Eetvelt. Met Nys heeft de bondscoach binnenkort nog een meeting, maar de kans is klein dat hij aan de start staat door het aankomende veldritseizoen.

Ook Van Eetvelt, die de Vuelta mist na zijn val op het BK en in de Tour, is nog een vraagteken. "Volgende week begint hij met trainen. Ik heb er vertrouwen in, maar het blijft afwachten", zegt Pauwels bij HLN.

"Die hitte en hoogtemeters in Rwanda, dat is niet niets en vraagt een aparte voorbereiding." Van Eetvelt hervat net als Pogacar half september in Canada, hij heeft dus nog even tijd om zich klaar te stomen.