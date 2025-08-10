Belgische wielrenner geopereerd na zware val: "Voelde het meteen"

Belgische wielrenner geopereerd na zware val: "Voelde het meteen"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

In Noorwegen is Lander Loockx zwaar ten val gekomen. De Belgische wielrenner en veldrijder van de Unibet Tietema Rockets is ondertussen al geopereerd. Dat liet hij zelf weten via de sociale media.

Tijdens de sprint liep het mis. De 28-jarige Lander Loockx brak zijn sleutelbeen in de Arctic Race of Norway. Hij liet via de sociale media zelf weten wat er precies gebeurde.

"Het leven van een wielrenner is niet altijd even leuk... Na mijn 8e plaats in het algemeen klassement van de Arctic Race of Norway vorig jaar, was ik vastbesloten om mezelf dit jaar te verbeteren."

"Helaas eindigt mijn Arctic Race anders dan ik had gehoopt. Terwijl ik klaar was om mijn sprint in de etappe van gisteren te lanceren, kwam ik hard ten val op het asfalt. Ik voelde meteen dat het niet goed zat."

Meteen een operatie

"Na een lange rit in de ambulance bevestigde de dokter dat ik mijn sleutelbeen had gebroken. Dankzij de organisatie en de mensen in het ziekenhuis ben ik vanochtend meteen geopereerd."

"Maar ik kan nu wel zeggen dat ik echt een profwielrenner ben... Tot snel!", aldus Loockx in een boodschap via Instagram. We wensen hem alvast veel beterschap.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Category Pro
Arctic Race of Norway
Lander Loockx

Meer nieuws

Man die transfer Evenepoel in orde bracht laat in zijn kaarten kijken

Man die transfer Evenepoel in orde bracht laat in zijn kaarten kijken

09:20
Moeder Evenepoel blikt terug op moeilijke Tour de France

Moeder Evenepoel blikt terug op moeilijke Tour de France

08:40
'Nieuw dopinggeval in de koers: bijna-winnaar Omloop Het Nieuwsblad moet vier jaar schorsing vrezen'

'Nieuw dopinggeval in de koers: bijna-winnaar Omloop Het Nieuwsblad moet vier jaar schorsing vrezen'

08:00
"Afzegging van Wout van Aert voor het WK wielrennen verijdelt nu al een doemscenario zoals in 2021" Analyse

"Afzegging van Wout van Aert voor het WK wielrennen verijdelt nu al een doemscenario zoals in 2021"

07:00
Hopelijk nog vele jaren aan de wielertop, maar Mathieu van der Poel door collega in peloton getipt voor andere carrière

Hopelijk nog vele jaren aan de wielertop, maar Mathieu van der Poel door collega in peloton getipt voor andere carrière

21:30
Ploegmaat van Wout van Aert gaat wel héél ver in zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg: "Als iemand me wil..."

Ploegmaat van Wout van Aert gaat wel héél ver in zijn zoektocht naar een nieuwe ploeg: "Als iemand me wil..."

20:30
Ook zijn plek komt stevig in het gedrang: toekomstige Red Bull-ploegmaat laat zich uit over komst van Remco Evenepoel

Ook zijn plek komt stevig in het gedrang: toekomstige Red Bull-ploegmaat laat zich uit over komst van Remco Evenepoel

20:00
Geen zorgen richting volgende kampioenschappen: er zit heus geen haar in de boter tussen Wout van Aert en Serge Pauwels

Geen zorgen richting volgende kampioenschappen: er zit heus geen haar in de boter tussen Wout van Aert en Serge Pauwels

19:00
Tadej Pogacar heeft 'ja' gezegd, maar de honger is absoluut niet gestild: "Wij willen ook Mathieu van der Poel"

Tadej Pogacar heeft 'ja' gezegd, maar de honger is absoluut niet gestild: "Wij willen ook Mathieu van der Poel"

18:00
Jens Voigt vindt Remco interessant, maar ziet Red Bull met pertinente vraag achterblijven door komst van Evenepoel

Jens Voigt vindt Remco interessant, maar ziet Red Bull met pertinente vraag achterblijven door komst van Evenepoel

18:30
Benji Naesen vreest chaos: zowel Red Bull als Soudal Quick-Step staan voor moeilijke tijden na keuze Remco Evenepoel

Benji Naesen vreest chaos: zowel Red Bull als Soudal Quick-Step staan voor moeilijke tijden na keuze Remco Evenepoel

17:00
Operaties na resem breuken: ploegmaat Pogacar, tevens winnaar Baloise Belgium Tour, ook in kunstmatige coma na valpartij

Operaties na resem breuken: ploegmaat Pogacar, tevens winnaar Baloise Belgium Tour, ook in kunstmatige coma na valpartij

16:30
Moeder Evenepoel prijst Lefevere na verrassend advies: "Ik ben mama van Remco en dat is voor mij het voornaamste"

Moeder Evenepoel prijst Lefevere na verrassend advies: "Ik ben mama van Remco en dat is voor mij het voornaamste"

16:00
Ex-renner schakelt nog een tand hoger met lofrede voor Wout van Aert: "Hij ziet er goed uit, ik hou van zijn rauwe kant"

Ex-renner schakelt nog een tand hoger met lofrede voor Wout van Aert: "Hij ziet er goed uit, ik hou van zijn rauwe kant"

15:00
Patrick Evenepoel legt uit hoe diep Remco heeft gezeten na de Tour en reageert op afronding van transfer naar Red Bull

Patrick Evenepoel legt uit hoe diep Remco heeft gezeten na de Tour en reageert op afronding van transfer naar Red Bull

14:00
Wordt Landa opnieuw kopman in de Tour? Meesterknecht van Evenepoel reageert verrassend

Wordt Landa opnieuw kopman in de Tour? Meesterknecht van Evenepoel reageert verrassend

13:30
Visma-Lease a Bike heeft plan met Uijtdebroeks én hij verklapt zijn deelname aan kampioenschap

Visma-Lease a Bike heeft plan met Uijtdebroeks én hij verklapt zijn deelname aan kampioenschap

13:00
Heeft Van Aert dezelfde reden? "Merlier reed de Renewi Tour liever niet"

Heeft Van Aert dezelfde reden? "Merlier reed de Renewi Tour liever niet"

12:30
WK-selectie: Pauwels verklapt al drie zekerheden, deze vijf Belgen maken ook veel kans

WK-selectie: Pauwels verklapt al drie zekerheden, deze vijf Belgen maken ook veel kans

12:00
Evenepoel stelt 2.000 fans teleur, maar heeft daar wel goede reden voor

Evenepoel stelt 2.000 fans teleur, maar heeft daar wel goede reden voor

11:00
Focust Soudal Quick-Step nog op de grote rondes na vertrek Evenepoel? Lefevere is heel helder

Focust Soudal Quick-Step nog op de grote rondes na vertrek Evenepoel? Lefevere is heel helder

10:00
Wat met Nys en Van Eetvelt voor het WK? Bondscoach Pauwels geeft meer uitleg

Wat met Nys en Van Eetvelt voor het WK? Bondscoach Pauwels geeft meer uitleg

09/08
Na Pogacar de grootverdiener in het peloton: Evenepoel krijgt stevig loon bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Na Pogacar de grootverdiener in het peloton: Evenepoel krijgt stevig loon bij Red Bull-BORA-hansgrohe

09/08
Evenepoel vertrekt bij Soudal Quick-Step: Lampaert heeft er weinig begrip voor

Evenepoel vertrekt bij Soudal Quick-Step: Lampaert heeft er weinig begrip voor

09/08
Uijtdebroeks in de zevende hemel na eerste profzege, ook Visma-Lease a Bike is opgelucht

Uijtdebroeks in de zevende hemel na eerste profzege, ook Visma-Lease a Bike is opgelucht

09/08
Geld in de koers: fusies of grote sponsoren? "Dat zou waanzin zijn"

Geld in de koers: fusies of grote sponsoren? "Dat zou waanzin zijn"

09/08
Gianni Vermeersch pakt gigantisch record ... met dank aan Mathieu van der Poel

Gianni Vermeersch pakt gigantisch record ... met dank aan Mathieu van der Poel

08/08
Nieuwe aanwinst Soudal Quick-Step is dolgelukkig en verwijst naar Tom Boonen

Nieuwe aanwinst Soudal Quick-Step is dolgelukkig en verwijst naar Tom Boonen

08/08
Patrick Lefevere spreekt dan toch over transfer Remco Evenepoel: dit heeft hij te zeggen

Patrick Lefevere spreekt dan toch over transfer Remco Evenepoel: dit heeft hij te zeggen

08/08
Cian Uijtdebroeks pakt uit na moeilijke maanden: dit heeft hij te zeggen na prachtige overwinning

Cian Uijtdebroeks pakt uit na moeilijke maanden: dit heeft hij te zeggen na prachtige overwinning

08/08
Cian Uijtdebroeks vernedert iedereen op Grand Colombier en boekt unieke quadruppelslag

Cian Uijtdebroeks vernedert iedereen op Grand Colombier en boekt unieke quadruppelslag

08/08
Dit land wil de Tour de France hosten

Dit land wil de Tour de France hosten

08/08
Hypertalent wint in Polen, Caruso regelt de vlucht in Burgos

Hypertalent wint in Polen, Caruso regelt de vlucht in Burgos

08/08
Soudal Quick-Step haalt belangrijke renner weg bij Wout van Aert

Soudal Quick-Step haalt belangrijke renner weg bij Wout van Aert

08/08
Tom Pidcock lacht maatregelen voor veiligheid in koers weg: "Op andere dingen concentreren"

Tom Pidcock lacht maatregelen voor veiligheid in koers weg: "Op andere dingen concentreren"

08/08
Mads Pedersen maakt programma bekend voor najaar, mét stevige verrassing: "Misschien mijn enige kans"

Mads Pedersen maakt programma bekend voor najaar, mét stevige verrassing: "Misschien mijn enige kans"

08/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Cian Uijtdebroeks Serge Pauwels Mathieu Van Der Poel Patrick Evenepoel Dylan Van Baarle Jasper Stuyven Thomas Pidcock Jan Bakelants Tadej Pogacar Thibau Nys Mikel Landa Meana Mads Pedersen Matt White Daniel Felipe Martinez Poveda Tom Boonen Jens Voigt Alberto Bettiol Owain Doull

Nieuwste reacties

COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Hankie Hankie over Bjarne Riis viseert net als mevrouw Vingegaard ook Van Aert: "Onbeschoft, toon respect" Nelvafrel Nelvafrel over Pogacar na Col de la Loze zelfs nog steviger leider: De Cauwer komt met vlijmscherp verdict voor Visma en Red Bull Nelvafrel Nelvafrel over Sergeant trekt bikkelharde conclusie over Evenepoel: "Dat is Remco zijn grote probleem" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved