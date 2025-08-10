Belgische wielrenner geopereerd na zware val: "Voelde het meteen"

In Noorwegen is Lander Loockx zwaar ten val gekomen. De Belgische wielrenner en veldrijder van de Unibet Tietema Rockets is ondertussen al geopereerd. Dat liet hij zelf weten via de sociale media.

Tijdens de sprint liep het mis. De 28-jarige Lander Loockx brak zijn sleutelbeen in de Arctic Race of Norway. Hij liet via de sociale media zelf weten wat er precies gebeurde.

"Het leven van een wielrenner is niet altijd even leuk... Na mijn 8e plaats in het algemeen klassement van de Arctic Race of Norway vorig jaar, was ik vastbesloten om mezelf dit jaar te verbeteren."

"Helaas eindigt mijn Arctic Race anders dan ik had gehoopt. Terwijl ik klaar was om mijn sprint in de etappe van gisteren te lanceren, kwam ik hard ten val op het asfalt. Ik voelde meteen dat het niet goed zat."

Meteen een operatie

"Na een lange rit in de ambulance bevestigde de dokter dat ik mijn sleutelbeen had gebroken. Dankzij de organisatie en de mensen in het ziekenhuis ben ik vanochtend meteen geopereerd."

"Maar ik kan nu wel zeggen dat ik echt een profwielrenner ben... Tot snel!", aldus Loockx in een boodschap via Instagram. We wensen hem alvast veel beterschap.