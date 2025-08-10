'Geen vrij spel voor Evenepoel? Beperktere rol voor Vanthourenhout bij Red Bull-BORA-hansgrohe'

Sven Vanthourenhout is aan de slag gegaan bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Maar is zijn rol dan toch beperkter dan eerst gedacht werd?

Vorig jaar na het WK in Zürich nam Sven Vanthourenhout afscheid als Belgisch bondscoach. Met 99 medailles op zijn palmares, uit het veldrijden en het wielrennen, was zijn periode bij de Belgische bond bijzonder succesvol.

Er werd verwacht dat Vanthourenhout snel aan de slag zou gaan bij topploeg, maar dat was niet het geval. Hij onderhandelde eind vorig jaar wel met Soudal Quick-Step en Red Bull-BORA-hansgrohe, maar tot een akkoord kwam het niet.

Vanthourenhout sportdirecteur, Dempster sportief manager?

Met die laatste ploeg vond Vanthourenhout onlangs wel een overeenkomst en hij is er ondertussen ook aan de slag. Vanthourenhout zelf stelde bij Sporza dat hij de sportieve leiding krijgt bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Dat lijkt nu toch genuanceerd te moeten worden. Vanthourenhout zou sportdirecteur worden bij de Duitse ploeg en gekoppeld worden aan Evenepoel. De sportieve leiding lijkt Red Bull-BORA-hansgrohe aan iemand anders te geven.

De Brit Zak Dempster, die nu aan de slag is bij INEOS Grenadiers, zou de sportieve manager worden bij de Duitse ploeg, dat meldt onder meer La Gazzetta dello Sport. Kijkt hij met een meer neutrale blik naar Evenepoel, Lipowitz (en Roglic)?