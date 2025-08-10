Tadej Pogacar verrast en spreekt al over zijn pensioen

Voor Tadej Pogacar was het al een slopend 2025. Tegen het einde van de Tour de France was duidelijk dat hij er bij momenten echt wel genoeg van had. En dat heeft toch wel zijn gevolgen, zo blijkt.

Tadej Pogacar was in Slovenië voor een criterium na de Tour de France. Bij RTVSLO nam hij het woord: "Ik ben blij om weer thuis te zijn, om mijn vrienden, buren en familie te zien."

Doelen stellen

"Het klopt dat ik soms wat minder bekend zou willen zijn, soms is foto's maken en handtekeningen uitdelen vermoeiend, soms wat minder, maar ik probeer iedereen tevreden te stellen", zo opende hij de persconferentie.

"Iedereen kan wel eens een slechte dag hebben. Je kunt niet van me verwachten dat ik alle 21 etappes gloei van geluk. De Tour was echt zwaar, een van de zwaarste die ik ooit heb gereden, iedereen die voor het algemeen klassement heeft gevochten, kan dat bevestigen. Maar nu heb ik uitgerust, 'gereset' en ben ik klaar voor nieuwe gevechten."

Pensioen?

Toch wil Pogacar eigenlijk al op pensioen, ook al zal hij dat niet snel doen: "Feit is dat ik de jaren tot mijn pensioen al aan het aftellen ben. Ik ben al vroeg begonnen met winnen, en er kunnen ook slechtere resultaten zijn, ik ben klaar voor alles."

"Ik zal waarschijnlijk nog een paar Tours rijden, al kun je nooit zeggen dat je daar zeker zult rijden. De Tour is de grootste wedstrijd en ik betwijfel of de ploeg me nog een paar jaar thuis zal laten."