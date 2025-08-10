Transfer van Evenepoel blijft vragen oproepen: "Gaan zij door één deur kunnen?"

De transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe is afgerond, maar bij de Duitse ploeg ligt er nog heel wat werk wat werk op de plank. Want er zijn nu plots wel heel veel kopmannen voor de grote rondes.

Door de transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe wordt er nog wat meer klimtalent geconcentreerd in dezelfde ploegen, want ook bij UAE Team Emirates-XRG en Visma-Lease a Bike rijden er al heel wat klimmers.

"Het is een megatransfer, maar ik zie wel wat complicaties", zegt Chris Horner, de winnaar van de Vuelta in 2013, op zijn YouTube-kanaal. "Roglic zit daar al met zijn clubje en dan heb je ook nog Florian Lipowitz."

"Andere mannen zoals Daniel Felipe Martinez, Jai Hindley, Aleksandr Vlasov en Giulio Pellizzari laten we dan nog buiten beschouwing. Er zijn vragen die beantwoord moeten worden en ik denk niet dat het een garantie is dat dit écht Remco zijn ploeg gaat worden."

Kunnen Roglic en Evenepoel samenwerken?

"Kunnen Evenepoel en Roglic vriendelijk tegen elkaar doen?", vraagt Horner zich af. "In 2023 vond Roglic het moeilijk om Sepp Kuss de Vuelta te laten winnen en verliet hij Jumbo-Visma eind dat jaar."

"Dit jaar zagen we in de Tour dat Roglic niet wachtte op Lipowitz, op het moment dat die derde stond in het klassement en de witte trui droeg. Het grootste probleem voor Red Bull-BORA-hansgrohe lijkt me: kunnen Roglic en Evenepoel door één deur?"