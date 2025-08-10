"Zoals Pogacar en Vingegaard": Pauwels vreest voor Belgisch toptalent

Jarno Widar deed vorig jaar niet mee voor de eindzege in de Ronde van de Toekomst, dit jaar hoopt hij dat wel te doen. Het Belgische toptalent krijgt wel stevige concurrentie.

Vorig jaar was Jarno Widar al een van de favorieten voor de eindzege in de Ronde van de Toekomst, de Ronde van Frankrijk voor beloften, na zijn eindzege in de Giro voor beloften. Bergop zakte Widar er echter door en hij werd 29ste in het eindklassement.

Dit jaar is het 19-jarige toptalent van Lotto opnieuw een van de favorieten voor de eindzege. Hij won al Ronde de l'Isard en de Giro della Valle d'Aosta - Mont Blanc. Toch waarschuwt bondscoach Serge Pauwels.

Kan Widar Seixas kloppen?

"Jarno is in topvorm en l’Avenir moet echt echt heel goed liggen, maar we moeten niet denken dat het makkelijk gaat worden voor hem", zegt hij bij DirectVélo. Want voor het eerst dit jaar neemt Widar het op tegen het Franse toptalent Paul Seixas (18).

Hij werd dit jaar al achtste in de Dauphiné. "Seixas is echt een fenomeen. Achtste worden in zijn eerste Dauphiné op 18-jarige leeftijd, dat is indrukwekkend. Als hij dat niveau laat zien, dan vermoed ik dat hij net een tikkeltje beter zal zijn."

"Het wordt in ieder geval een mooi duel, een beetje zoals Pogacar tegen Vingegaard. En we hebben hoop in de eindzege", stelt Pauwels. Maar makkelijk wordt het dus niet voor Widar, die volgend jaar prof wordt bij Lotto.