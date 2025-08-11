Baronici nog altijd in kunstmatige coma na val in Polen, UAE-manager Gianetti komt met update

Filippo Baroncini (24), ploegmaat van Tadej Pogacar bij UAE Team Emirates-XRG, ligt nog altijd in een kunstmatige coma. De Italiaan is ondertussen wel overgebracht naar zijn thuisland.

In de derde etappe van de Ronde van Polen kwam Filippo Baroncini zwaar ten val. De Italiaan liep verschillende breuken in het gezicht op, een gebroken nekwervel, zonder neurologische gevolgen, en een sleutelbeenbreuk.

In zijn gezicht liep Baroncini onder meer een jukbeenbreuk op en die vereist volledige immobiliteit. Daarom wordt de Italiaan in een kunstmatige coma gehouden, maar zijn toestand zou wel stabiel zijn.

Baroncini van Polen naar Italië overgebracht

Intussen is Baroncini wel overgebracht van een ziekenhuis in Polen naar een ziekenhuis in Milaan, dat bevestigde ploegmanager Mauro Gianetti na de slotrit van de Ronde van Polen. "Hij is thuis nu en in goede handen bij de mensen van het Niguarda-ziekenhuis in Milaan."

"We zien dat als een echt succes. Het maakt indruk op je wanneer je een renner op intensieve zorgen ziet liggen, maar ze hebben hem kunnen stabiliseren en daardoor kunnen we vol vertrouwen naar de toekomst kijken."

"Zijn vitale functies zijn allemaal in orde, dus het is een kwestie van tijd, geduld en levenslust, maar hij zal sterker terugkomen dan voorheen." Als zijn breuken voldoende hersteld zijn, kan Baroncini wellicht ontwaken uit zijn kunstmatige coma.