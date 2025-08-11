Daar is Van der Poel weer: drie weken na zijn longontsteking opnieuw aan de start

Drie weken geleden moest Mathieu van der Poel de Tour de France verlaten met een longontstekening. Deze week maakt hij zijn rentree.

Op de tweede rustdag van de Tour de France ging Mathieu van der Poel nog mee met de coffee ride van Alpecin-Deceuninck, maar daarna verslechterde zijn toestand en kreeg hij plots koorts.

Van der Poel trok naar het ziekenhuis en daar werd een longontsteking bij hem vastgesteld. De Nederlander moest de Tour gedwongen verlaten en ging naar huis om daar uit te rusten en te herstellen.

Van der Poel aan de start in criterium

Afgelopen week trainde Van der Poel alweer in Spanje, zondag komt hij aan de start in de Las Montage Holland Profronde van Etten-Leur in Nederland. Dat heeft de organisatie van het criterium zelf aangekondigd.

"Vier dagen in het geel, voor elke seconde strijdend. De smaakmaker uit de Tour mag en kan in Etten-Leur niet ontbreken", klinkt het bij de organisatie. "Mathieu hoort in Etten-Leur en we hebben daarvoor onze steen bijgedragen."

Wanneer we Van der Poel opnieuw aan de start zullen zien van een profkoers, is niet duidelijk. De Nederlander heeft van het WK mountainbike in de Zwitserse Crans-Montana midden september een hoofddoel gemaakt.