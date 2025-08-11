De schuld van Van der Poel? Ploegbaas verklaart forfait van Pogacar

Geen Tadej Pogacar aan de start van de Vuelta. De wereldkampioen had na zijn drukke seizoen even tijd nodig om te herstellen en zich voor te bereiden op het WK in Rwanda.

Vorig jaar reed Tadej Pogacar geen (Vlaamse) klassiekers en domineerde hij in de Giro, dit jaar was hij er wel elke week. En dat heeft zijn tol geëist, waardoor de Sloveen na ook een lastige Tour de Vuelta van zijn programma schrapte.

Pogacar reed de Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Van 8 maart tot 27 april was de Sloveen in topvorm.

Waarom rijdt Pogacar de Vuelta niet?

"Al die klassiekers rijden heeft een enorme opdracht", zegt ploegmanager Mauro Gianetti bij Cyclingnews. "Mensen denken dat het gewoon eendagswedstrijden zijn, maar Parijs-Roubaix is veel ingrijpender dan een rittenkoers van een week."

In Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix moest Pogacar tot het uiterste gaan om Mathieu van der Poel het vuur aan de schenen te leggen. In de Ronde kon hij de Nederlander kloppen, in de andere twee wedstrijden niet.

"Er is ook de overgang van kasseien naar beklimmingen, temperatuurverschillen, andere parcoursen en je moet het opnemen tegen andere kampioenen dan tegen degenen tegen wie je in de grote rondes rijdt. De fysieke en mentale eisen zijn enorm, dus het was absoluut geen goed idee om aan de Vuelta deel te nemen."