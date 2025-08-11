"Lijkt grappig, maar...": Pogacar verklaart waarom hij al aftelt naar zijn wielerpensioen

Tadej Pogacar moet nog 27 jaar worden, maar toch denkt hij al openlijk na over zijn afscheid van het wielrennen. De Sloveen beseft ook dat hij dit niveau niet voor altijd zal kunnen volhouden.

Met 104 overwinningen heeft Tadej Pogacar nu al de meeste overwinningen op zijn naam staan van alle actieve renners in het peloton, dit jaar won de Sloveen al zestien keer. Vorig jaar beleefde hij zijn topseizoen met 25 overwinningen.

Ondanks zijn dominantie in de koers en zijn nog altijd jonge leeftijd, denkt Pogacar wel al openlijk na over zijn wielerpensioen. De wereldkampioen zou nu al "de jaren aftellen" tot hij zijn fiets aan de haak mag hangen.

Waarom telt Pogacar af naar zijn wielerpensioen?

"Voor de meeste mensen lijkt het misschien grappig dat ik nu al aftel naar mijn pensioen, maar een carrière als topsporter duurt niet heel lang. Ik kan nog maar een paar jaar genieten van het niveau waarop ik nu zit", zei Pogacar op zijn persconferentie in Slovenië.

"Ik verwacht dat dit niveau op een gegeven moment zal afnemen en dat er seizoenen zonder overwinningen gaan komen. Ik ben voorbereid op alles wat er gaat komen, dus ik ben me er des te meer van bewust dat ik van het moment moet genieten.

"Als de tijd daar is, moet ik dankjewel durven zeggen en afscheid nemen van koersen op het hoogste niveau", zegt de Sloveen. Hij heeft nog een contract tot eind 2030 bij zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG.