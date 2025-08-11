Moet Nys vrezen? Goudhaantje van Lidl-Trek spreekt stevige taal over de Tour

Moet Nys vrezen? Goudhaantje van Lidl-Trek spreekt stevige taal over de Tour

Lidl-Trek heeft het contract van Mathias Vacek (23) opengebroken. De Tsjech ligt nu vast tot eind 2029 bij de Amerikaanse ploeg.

In de Giro reed Mathias Vacek al bijzonder sterk, in de Ronde van Wallonië was hij eind juli de sterkste in een lastige etappe. De Tsjech pakte dit jaar ook voor de tweede keer de dubbel op de nationale kampioenschappen. 

Nu breekt Lidl-Trek zijn contract open tot eind 2029. "Stap voor stap kom ik dichter bij mijn doelen en ik ben ervan overtuigd dat er nog grotere resultaten gaan komen. Natuurlijk moet alles goed blijven gaan."

Vacek wil scoren in de Tour

"Maar ik voel me erg zeker bij deze ploeg die ieder jaar groeit en er alles aan doet om het beste team ter wereld te worden." Vacek wil ook scoren in de grote rondes, in de Giro en de Vuelta greep hij al enkele keren naast een ritzege. 

"Het zou fantastisch zijn om in de Tour de France te rijden, misschien al volgend jaar, en daar een etappe te winnen." Dat was ook de ambitie van Thibau Nys dit jaar, maar hij stelde teleur in zijn eerste Tour. Moet hij vrezen voor zijn plaats volgend jaar? 

"Ik heb al in de Vuelta en Giro de witte trui gedragen, nu wil ik dat ook in de Tour. De klassiekers zijn ook mijn favoriete koersen en daar wil ik me verder ontwikkelen. Ik heb de kracht en moet nu nog ervaring opdoen om een grote leider te worden."

