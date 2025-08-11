Net als Pogacar: UAE Team Emirates-XRG legt alweer toptalent voor lange tijd vast

UAE Team Emirates-XRG blijft maar jonge talenten aan zich binden. De ploeg van Tadej Pogacar heeft nu al vier renners onder contract tot eind 2030.

Tadej Pogacar denkt al aan zijn wielerpensioen, maar de toekomst van de ploeg zal niet in gevaar komen als hij eens wat minder zou beginnen presteren. De ploeg uit de Emiraten blijft maar toptalenten lange contracten geven.

Met Tadej Pogacar (26), Jan Christen (21) en Pablo Torres (21) had UAE Team Emirates-XRG al drie renners onder contract staan tot eind 2030. Daar is met de 19-jarige Spanjaard Adria Pericas nog een vierde renner bijgekomen.

Pericas reed dit jaar al voor opleidingsteam UAE Team Emirates Gen Z en maakt volgend jaar de overstap naar het WorldTour-team. Dit jaar werd hij bij de beloften vierde in de Trofeo Piva, zesde in Luik-Bastenaken-Luik en zevende in de Giro d’Italia Next Gen.

In de Istrian Spring Tour in Kroatië won Pericas een etappe, hij werd ook tweede in het eindklassement. Dit jaar nam de jonge Spanjaard ook al deel aan enkele wedstrijden bij de profs en daarin deed hij het niet slecht.

Zo werd hij negende in de Ronde van Murcia en werd hij dertiende in het eindklassement van de Vuelta Asturias. Op het Spaans kampioenschap tijdrijden werd Pericas bergop al knap zevende.