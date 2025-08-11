UAE Team Emirates-XRG is niet te stoppen: prestigieus record lonkt voor tweede jaar op rij

Brandon McNulty heeft in de slottijdrit van de Ronde van Polen een dubbelslag geslagen. De Amerikaan bracht zijn ploeg zo alweer wat dichter bij hun eigen record.

In de voorlaatste rit van de Ronde van Polen werd Brandon McNulty in de slotmeters nog voorbij gestoken door de Monegask Victor Langellotti (INEOS Grenadiers), maar in de slottijdrit was het wel prijs.

De Amerikaan was op een tijdrit van 12,5 kilometer twaalf seconden sneller dan de Italiaan Lorenzo Milesi (Movistar) en vijftien seconden sneller dan Matteo Sobrero (Red Bull-BORA-hansgrohe).

McNulty pakte zo ook een dubbelslag en pakt het eindklassement in de Ronde van Polen. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) is tweede op 29 seconden, Sobrero is derde op 37 seconden, voormalig leider Langellotti zakte naar de vijfde plaats.

Pakt UAE Team Emirates-XRG opnieuw zegerecord?

Met zijn dubbelslag in Polen bezorgde McNulty zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG al zijn 71ste en 72ste zege van het seizoen. De ploeg van Tadej Pogacar is goed op weg om zijn zegerecord van vorig jaar te breken.

Toen won de ploeg van Pogacar 81 koersen, waarmee ze het record van 73 overwinningen van Quick-Step in 2018 verbeterden. Pogacar is opnieuw de slokop met 16 zeges, Del Toro en Almeida wonnen dit seizoen al elk negen keer.