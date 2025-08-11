UAE trekt met sterke tandem naar de Vuelta, Pogacar spreekt zijn twijfels uit

Geen Tadej Pogacar aan de start van de Vuelta en dus geen nieuw duel met Jonas Vingegaard. UAE Team Emirates-XRG neemt wel twee sterke kopmannen mee.

Het zag er lang naar uit dat Tadej Pogacar voor het eerst sinds 2019 nog eens aan de start zou staan van de Vuelta. Net voor zijn 21ste verjaardag won Pogacar toen drie etappes en werd hij ook derde in het eindklassement.

Sindsdien focuste Pogacar op de Tour en liet hij de Vuelta telkens links liggen. Dat is ook dit jaar het geval. Pogacar was te vermoeid na de Tour en had nood om even te resetten en weer op te bouwen richting het WK.

Almeida en Ayuso kopmannen bij UAE in de Vuelta

Joao Almeida was al voorzien voor de Vuelta, Juan Ayuso is de vervanger van Pogacar. De Portugees en de Spanjaard zullen het kopmanschap delen en de strijd aangaan met topfavoriet Jonas Vingegaard.

"Het is moeilijk te zeggen of Almeida of Ayuso Vingegaard kunnen verslaan. Zonder zijn valpartij in de Tour de France had Almeida dat zeker gekund", zei Pogacar eerder deze week bij RTV SLO.

Voor Almeida en Ayuso wordt het hun tweede grote ronde van het jaar. Ayuso moest door ziekte opgeven in de Giro, Almeida gaf dan weer op in de Tour na een valpartij en een ribbreuk.