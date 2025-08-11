Vindt ze nog een nieuwe ploeg? Lotte Claes onderstreept nog eens haar kwaliteiten

Lotte Claes zoekt nog naar een ploeg voor 2026. De winnares van de Omloop Het Nieuwsblad vindt dat ze op haar 32ste nog een meerwaarde kan zijn voor heel wat ploegen.

Voor de renners en rensters van Arkéa-B&B Hotels zijn het bange tijden. De twee hoofdsponsors van de ploeg haken eind dit jaar af en zo is er een gat in de begroting van 25 miljoen euro voor volgend jaar.

Op 15 oktober moeten de licenties voor 2026 worden ingediend, maar het ziet er niet naar uit dat Arkéa-B&B Hotels volgend jaar nog in het peloton zal rondrijden. Ook voor Lotte Claes is het niet duidelijk hoe haar toekomst eruit ziet.

Vindt Lotte Claes nog een nieuwe ploeg?

"Voorlopig weten wij niets meer dan de buitenwereld", zegt Lotte Claes bij Het Nieuwsblad. "Maar de kans lijkt mij wel groot dat de ploeg gaat stoppen, aangezien we toch al half augustus zijn."

Met makelaarsbureau Wasserman probeert ze een nieuwe ploeg te vinden en er zijn al enkele gesprekken, maar voorlopig is er niets concreet. Dat ze al 32 jaar is, speelt Claes parten in haar zoektocht. Toch vindt ze dat nog een plaats heeft in het peloton.

"Ik ben redelijk laat begonnen met koersen, dus volgens mij zit er wel nog wat marge op mijn prestaties. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog een meerwaarde kan zijn in het peloton, zeker om kopvrouwen te helpen. Mijn motor is groot genoeg."