Demi Vollering krijgt herkansing: "Voor elkaar gaan strijden"

Vorig jaar pakte Lotte Kopecky de wereldtitel op de weg. Ze rekende in de sprint af met Demi Vollering die enkele bizarre beslissingen nam.

Eigenlijk had Nederland het WK op de weg bij de vrouwen vorig jaar moeten winnen, maar de Nederlandse vrouwen koersten uiteindelijk meer tegen dan met elkaar.

Lotte Kopecky werd fantastisch geholpen door Justine Ghekiere, maar uiteindelijk waren het vooral de Nederlanders die elkaar de overwinning afpakten. Onze landgenote bedankte al die hulp van oranje.

Voor Demi Vollering leek de Nederlandse ploeg meer tegen te werken dan te helpen. Dit jaar krijgt ze in Rwanda een herkansing van bondscoach Laurens ten Dam. Naast Vollering zijn ook Anna van der Breggen, Marianne Vos, Puck Pieterse, Shirin van Anrooij, Yara Kastelijn en Pauliena Rooijakkers van de partij.

Demi Vollering krijgt herkansing op het WK

“We gaan voor goud”, zegt Ten Dam in een persbericht. “Alleen is winnen nooit een gegeven, kijk maar naar de verschillende nationaliteiten die de winst hebben gepakt in de klassiekers en de Tour.”

Een echte kopvrouw is er niet. De koers zal volgens Ten Dam moeten uitwijzen wie er naar voren geschoven wordt voor de zege. “Ik verwacht van de dames dat ze met het mes tussen de tanden aan de start staan en in het oranje voor elkaar gaan strijden.”

De voorbereiding op het WK is volgens Ten Dam heel erg goed gevoerd. “Ik ben met een blanco canvas begonnen en na verloop van tijd begonnen de puzzelstukjes in elkaar te vallen. Uiteraard was het moeilijk. Het niveau van de Nederlandse rensters is hoog.”