Hond van de Vanthourenhouts heeft een wel heel bijzondere naam

Opschudding midden mei bij Sven Vanthourenhout. Zoon Stan moest stoppen met koersen na hartproblemen op het provinciaal wielerkampioenschap.

Sven Vanthourenhout werd onwel tijdens de wedstrijd in Wielsbeke. Het werd uiteindelijk zijn laatste koers, want door hartproblemen stopt hij met koersen.

Precies in een familie waar alles rond de koers draait want ook zijn broer Seppe koerst ook nog bij de beloften. Stan is al een keer gaan kijken na zijn zware verdict, maar het pikt.

“Maar goed, ik kan ermee leven. Ik sta daar niet kapot te gaan langs de kant van de weg”, is Stan Vanthourenhout heel erg duidelijk in HUMO.

Zijn vader Sven heeft nog maar pas een contract getekend bij Red Bull-BORA-hansgrohe, de ploeg waar ook Remco Evenepoel vanaf januari aan de slag gaat.

Hond van Sven Vanthourenhout noemt Remco

Volgens Wendy De Vos, de moeder van de kinderen van de ex-bondscoach, heeft Sven een enorm goede band met Remco. En dat heeft zijn gevolgen in het gezin.

“Onze hond heet ook Remco, trouwens. In het dorp is er nog een golden retriever: die heet Tiesj. We zochten dus een naam uit de koers”, geeft ze mee.

“Zal ik je eens vertellen hoe dat is gegaan?”, vult Stan Vanthourenhout aan. “Mama kwam naar mij toe en zei dat Seppe Remco een mooie naam vond. Bij Seppe ging ze hetzelfde vertellen: dat ik de hond Remco wilde noemen. Eigenlijk heeft mama dus gekozen!”