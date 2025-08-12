Nieuwe ploegmaat zet superster Pogacar met de voeten op de grond: "Niemand"

Nieuwe ploegmaat zet superster Pogacar met de voeten op de grond: "Niemand"
Foto: © photonews

UAE Team Emirates-XRG heeft de transfer van de Amerikaan Kevin Vermaerke (24) bekendgemaakt. De Amerikaan komt over van Picnic-PostNL.

Na talent Adria Pericas (19), die volgend jaar de overstap maakt van het opleidingsteam, is Kevin Vermaerke de tweede aanwinst van UAE Team Emirates-XRG. De Amerikaan tekende een contract tot eind 2027. 

Vermaerke liet zich de voorbije jaren al enkele keren opmerken. Zo werd hij vorig jaar zevende in Eschborn-Frankfurt en vierde in de Clasica San Sebastian. Op het WK in Zürich werd hij negentiende. 

In Zwitserland probeerde Vermaerke zijn toekomstige kopman Pogacar te volgen bij zijn aanval op 100 kilometer van de streep, maar hij besloot om zichzelf niet op te blazen. Meer dan een jaar later wordt de Amerikaan nu ploegmaat van Pogacar. 

Niemand kent Pogacar in de VS

"Pogacar is een van de grootste atleten, maar in de Verenigde Staten zullen weinig mensen van hem gehoord hebben. Pas als een Amerikaan meedoet om de Tour de France-zege zal het weer mainstream worden", zei Vermaerke onlangs bij WielerRevue. 

"Ik ben enorm gegroeid als renner de laatste jaren, maar ik voel dat de omgeving van UAE de verandering is die me in staat stelt om een volgende stap te maken. Ik kijk er enorm naar uit om te leren van de besten ter wereld en bij te dragen aan de successen van de ploeg."

