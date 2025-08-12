"Ze hebben die neiging": Belgische bondscoach verwacht opnieuw problemen bij Vollering en co

Nederland start op het WK in Rwanda met zeven bijzonder sterke vrouwen. Al is het maar de vraag of de problemen van de voorbije jaren niet opnieuw gaan opduiken.

Nederlands bondscoach Laurens ten Dam selecteerde voor het WK in Rwanda heel wat toppers bij de vrouwen. Hij koos voor Demi Vollering, Anna van der Breggen, Marianne Vos, Puck Pieterse, Pauliena Rooijakkers, Shirin van Anrooij en Yara Kastelijn.

Frankrijk zal met onder meer Labous, Muzic en Kerbaol ook met een sterke ploeg starten, maar tippen aan de Nederlandse delegatie kan geen enkel land. Al is zo'n sterke selectie geen garantie op succes, zeker niet bij Nederland.

De voorbije jaren ging het al enkele keren mis. Vorig jaar in Zürich reden de Nederlanders achter elkaar, Vollering deed Vos lossen uit de kopgroep waardoor zij niet kon sprinten voor de wereldtitel, zelf werd Vollering pas vijfde in de sprint.

Krijgt Ten Dam Nederlanders op één lijn op het WK?

Belgisch bondscoach Ludwig Willems sluit een herhaling van dat scenario niet uit. Want het is niet gemakkelijk voor een bondscoach om zo veel toppers op één lijn te krijgen. Zeker niet in een koers zonder communicatie.

"Het is een jaarlijks terugkerend gegeven dat de Nederlandse ploeg zichzelf dikwijls in de vernieling rijdt. Ze hebben de neiging om soms tegen elkaar te koersen. Het is de laatste jaren vaker flagrant misgelopen. Mede omdat Lotte zo sterk was, heeft ze daar toen van kunnen profiteren", zegt Willems bij WielerFlits.