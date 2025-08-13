📷 Ludo Dierckxsens krijgt prachtig eerbetoon op het BK gravel in Westerlo

Zondag wordt in Westerlo het Belgisch kampioenschap gravel georganiseerd. De organisatie eert de betreurde Ludo Dierckxsens met zijn eigen strook.

Het Belgisch kampioenschap gravel in zijn Westerlo stond al lang met rood omcirkeld in de agenda van Ludo Dierckxsens. Voor eigen volk wilde hij na zijn Belgische titel op de weg in 1999 nog eens de driekleur veroveren.

In zijn leeftijdscategorie zou Dierckxsens het onder meer opnemen tegen Dirk De Wolf en Johan Museeuw. Maar het los besliste er anders over, want in mei overleed Dierckxsens onverwacht tijdens de 1.000 kilometer van Kom op tegen Kanker.

Hij werd onwel op de fiets en kwam ten val. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten voor Dierckxsens. De grootste glimlach van het peloton werd amper 60 jaar.

Om Dierckxsens te eren, heeft de organisatie van het BK gravel in Westerlo nu een gravelstrook aan hem opgedragen. "Dit eerbetoon langs het parcours is meer dan alleen een bord langs de weg."

"Het is een eerbetoon aan Ludo's vechtlust, zijn liefde voor de sport en zijn diepe band met de wegen en paden van Westerlo."