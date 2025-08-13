Ferrand-Prévot komt nog één keer terug op haar gewicht in de Tour en legt alle details op tafel

Er was tijdens de Tour de France Femmes veel te doen over het gewicht van Pauline Ferrand-Prévot. De Française benadrukt nog eens dat ze veel ondersteuning heeft gekregen van haar ploeg Visma-Lease a Bike.

Pauline Ferrand-Prévot werd maandag op het hoofdkwartier van Visma-Lease a Bike gehuldigd voor haar eindzege in de Tour de France Femmes. Daar sprak de Française ook nog eens met de pers.

Haar gewicht was opnieuw een gespreksonderwerp. Tijdens de Tour de France Femmes werden er veel vragen gesteld over hoe scherp Ferrand-Prévot stond tijdens de Tour. Zelf minimaliseert ze dat nog altijd.

Waarom stond Ferrand-Prévot zo scherp tijdens de Tour?

"Mijn gewichtsverlies was gecontroleerd en intelligent. Het was geen ziekte. Er was veel gedoe rond, maar dat neem ik niet persoonlijk", zegt ze bij Sporza. De Française werkte ook samen met een nutritionist, een chef en een voedingscoach.

Ferrand-Prévot heeft zich zo goed mogelijk proberen voor te bereiden op de grootste koers te wereld. Door de zware bergritten waren watts per kilogram belangrijk en gewicht verliezen was daar een onderdeel van.



"Ik moest wel een evenwicht zoeken tussen het verliezen van gewicht en het behouden van mijn kracht. Maar ik heb mijn doel bereikt en nu ga ik verder met mijn normale leven. Ik denk dat ik intussen wel een beetje ben bijgekomen, want ik heb niet echt op mijn voeding gelet. Ik heb al een keer pizza gegeten."