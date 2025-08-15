Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot

De Cyclists' Alliance roept de internationale wielerunie UCI op om een jaarlijkse medische screening op RED-S verplicht te maken voor alle rensters in de Women's World Tour. Dat komt er na het grote gewichtsverlies van Tourwinnares Pauline Ferrand-Prévot.

Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S) is een medisch syndroom dat ontstaat wanneer sporters structureel meer energie verbruiken dan ze via voeding binnenkrijgen. Dit energietekort verstoort tal van lichaamsfuncties, waaronder hormonale balans, botdichtheid, menstruatiecyclus en het immuunsysteem.

RED-S treft zowel vrouwen als mannen, maar komt vaker voor bij vrouwelijke atleten, mede door sociale druk rond lichaamsbeeld en prestatiegericht gewichtsverlies. Het syndroom werd in 2014 geïntroduceerd door het International Olympic Committee als opvolger van de ‘Female Athlete Triad’.

De oproep van de Cyclists’ Alliance volgt op de recente Tourwinst van Pauline Ferrand-Prévot, die opvallend veel gewicht verloor in aanloop naar haar overwinning. Collega-renster Marlen Reusser uitte publiekelijk haar bezorgdheid. Ook Demi Vollering sprak er klare taal over.

Jaarlijkse screening als preventie

De Cyclists’ Alliance pleit voor een verplichte jaarlijkse RED-S-screening door gekwalificeerde sportartsen. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar energiebalans, maar ook naar hormonale markers, botdichtheid en psychologische signalen.

Naast de screening wil de organisatie ook een bewustwordingscampagne opzetten rond eetstoornissen en gewichtsdruk in de sport. De bond benadrukt dat preventie cruciaal is, zeker omdat RED-S vaak onopgemerkt blijft en de symptomen niet altijd direct zichtbaar zijn. Of de UCI gehoor geeft aan deze oproep, is nog niet bekend.