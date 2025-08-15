Wat gebeurt daar? Vijf ploegen meteen gediskwalificeerd en uit Ronde van Romandië gezet

Vlak voor de openingsetappe van de Ronde van Romandië voor vrouwen zijn vijf WorldTour-teams uitgesloten. De ploegen weigerden deelname aan een verplichte test met GPS-trackers, opgelegd door de UCI, wat leidde tot onmiddellijke diskwalificatie.

De Internationale Wielerunie (UCI) had aangekondigd dat tijdens de driedaagse rittenkoers een GPS-veiligheidstracker verplicht zou worden getest. Deze technologie stuurt locatiegegevens in real-time door en is bedoeld om de veiligheid van rensters te verhogen en hulpverlening te versnellen. Eén renster per team zou het 63 gram wegende apparaat moeten dragen.

Zes ploegen (AG Insurance-Soudal, Lidl-Trek, Canyon-SRAM, EF Education, Visma-Lease a Bike en Picnic PostNL) weigerden deelname aan de test. Volgens bronnen binnen het peloton was er onvoldoende overleg over de praktische uitvoering, zoals montageverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij incidenten.

AG Insurance-Soudal plooit voor UCI

Uiteindelijk plooide AG Insurance-Soudal wel en konden zij alsnog starten. De UCI reageerde scherp in een officieel statement: “Het is betreurenswaardig dat sommige teams weigeren samen te werken aan een veiliger koersklimaat. De test is essentieel in aanloop naar het WK in Rwanda en werd in overleg met de organisatoren opgezet.”

De wielerbond benadrukt dat de veiligheid van rensters absolute prioriteit blijft. De uitsluiting van deze topteams heeft grote impact op het deelnemersveld van de vierde editie van de Ronde van Romandië.

De openingsproloog ging ondanks de controverse van start, maar het klassement en de sportieve waarde van de wedstrijd zullen er dan ook totaal anders uitzien dan verwacht.