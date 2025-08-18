Belgische knecht krijgt nog een contractverlenging bij Lidl-Trek dankzij kopman

Het avontuur van Otto Vergaerde (31) bij Lidl-Trek is nog niet afgelopen. De Belg blijft ook de komende twee jaar aan boord bij de Amerikaanse ploeg.

Sinds 2022 rijdt Otto Vergaerde voor het Amerikaanse Trek, dat hem toen weghaalde bij Alpecin-Fenix. Het contract van Vergaerde liep eind dit jaar af bij Lidl-Trek, maar hij heeft toch nog voor twee jaar kunnen verlengen.

Bij Lidl-Trek is Vergaerde een gewaardeerde knecht die ze graag aan boord wilden houden, stelt ploegmanager Luca Guercilena. "Hij is hardwerkend, loyaal, en stelt altijd de doelen van het team boven zijn eigen ambities."

Vergaerde wil scoren met Skjelmose

"Dat betekent vaak lange uren aan kop van het peloton, nog voor de televisie-uitzending begint, maar zijn bijdrage is van onschatbare waarde." De voorbije jaren bouwde Vergaerde een goede band op met de Deen Mattias Skjelmose.

"Ik voel me gewaardeerd door het team voor het werk dat ik doe. Vooral nu merk ik dat Skjelly echt mijn rol waardeert, en ik denk dat hij dat in het verleden een beetje miste." De Deen op het podium van een grote ronde krijgen is voor Vergaerde een doel.

"Zijn overwinning in de Amstel Gold Race dit jaar was ook ongelooflijk om deel van uit te maken. Zo’n klassieke overwinning, en Skjelly op het hoogste schavot naast Tadej en Remco, dat was echt een geweldig gevoel."