Merlier en Magnier samen in Renewi Tour: Soudal Quick-Step legt rolverdeling uit

Soudal Quick-Step komt in de Renewi Tour aan de start met Tim Merlier én Paul Magnier. Ploegleider Wilfried Peeters legt uit wat de rolverdeling zal zijn.

De Renewi Tour is de enige rittenkoers in de WorldTour in België en voor Belgische ploegen zoals Soudal Quick-Step zijn die dan ook belangrijk. The Wolfpack komt met Europees kampioen Tim Merlier en Paul Magnier aan de start.

Een opvallende keuze, want Merlier en Magnier zijn de twee topsprinters van Soudal Quick-Step. Toch is er volgens ploegleider Wilfried Peeters een duidelijke rolverdeling tussen Merlier en Magnier in de Renewi Tour.

Soudal Quick-Step met Magnier en Merlier in Renewi Tour

"Tim is onze man voor de massasprints, terwijl Paul in actie kan komen en mee kan vechten voor goede resultaten in sommige heuvelachtige etappes", zegt Peeters in de voorbeschouwing van de ploeg.

De twee eerste etappes zijn bijna helemaal vlak en daar zal Merlier zijn kans mogen gaan, Magnier kan in de drie andere etappes een gooi doen naar ritwinst. Zo kan hij ook een gooi doen naar het eindklassement.

Verder brengt Soudal Quick-Step ook Ayco Bastiaens, Yves Lampaert, Dries Van Gestel, Bert Van Lerberghe en Warre Vangheluwe aan de start. Voor Vangheluwe wordt het zijn rentree in een profkoers na een nekwervelbreuk in de Scheldeprijs.