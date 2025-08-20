Stopt hij met koersen? Roglic reageert opvallend over zijn toekomst

Primoz Roglic wordt eind oktober 36 jaar, maar heeft nog een contract van één jaar bij Red Bull-BORA-hansgrohe. De vraag is of hij dat zal uitdoen.

Na de Giro, waarin hij in de 16de etappe opgaf, en de Tour, slaat Primoz Roglic de Vuelta dit jaar over. De Sloveen maakt dus geen jacht op een historische vijfde eindzege en daar heeft hij goede redenen voor.

"Ik kan niet overal meer zijn. Thuis heb ik een vrouw en twee kinderen. Zij verdienen ook mijn aandacht. Fietsen is mijn werk, maar mijn familie betekent alles voor mij", zegt Roglic bij BN De Stem.

Roglic zaait twijfel over zijn toekomst

De vraag is of Roglic nog eens aan de start zal staan van de Vuelta. Op de vraag of hij de motivatie nog heeft om nog één jaar door te gaan, zegt Roglic geen ja of nee. "We gaan het zien."

Het lijkt eerder naar nee te neigen. "Tegenwoordig moet je overleven en met mijn leeftijd komt de dag dat ik stop steeds dichterbij. Ik ben geen twintig meer, dus kijk ik anders naar mijn toekomst. Dat lijkt me logisch."

Evenepoel en Roglic geen ploegmaats?

Roglic wil ook andere dingen doen in het leven. De Sloveen wil onder meer weer gaan wintersporten, waar het voor hem allemaal begonnen is. Maar of Roglic in 2026 nog in een peloton zal rondrijden, daar bestaat steeds meer twijfel over.