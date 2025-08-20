"Vergeet dat niet": analiste drukt Van der Poel met neus op de feiten over mountainbiken

Mathieu van der Poel wil op 14 september wereldkampioen worden in het mountainbiken. Voor dat WK zal Van der Poel nog één wereldbeker rijden.

Deze week rijdt Mathieu van der Poel op de weg de Renewi Tour, op 31 augustus staat hij aan de start van de wereldbeker mountainbike in het Franse Les Gets. Het WK mountainbike in Zwitserland volgt dan twee weken later.

Van der Poel zal dinsdag al afreizen naar Les Gets zodat hij nog wat meer kan wennen aan de mountainbike, maar toch zal het een beperkte voorbereiding blijven op het WK, waar hij door een gebrek aan UCI-punten vanop rij vier moet starten.



Moet Van der Poel meer mountainbiken?

De komende jaren wil Van der Poel meer gaan mountainbiken en dat zal volgens ex-renster Roxane Knetemann ook nodig zijn. "Hij moet er op een gegeven moment wel aan beginnen", zegt ze bij In het Wiel.

"Als hij op de Spelen in Los Angeles wil gaan mountainbiken, dan moet hij de switch maken. Niet alleen voor de posities, maar ook gewoon om beter te worden", gaat de Nederlandse verder.

"We bestempelen Van der Poel als een geweldenaar die alles kan op twee wielen. Dat is hij ook, maar vergeet niet dat hij het op moet nemen tegen de allerbesten op een mountainbike. Wil Van der Poel daartoe behoren, moet je op een gegeven moment daar veel meer in gaan investeren."