Visma pakt uit met zelfs zaakje voor Van Aert, De Cauwer blikt vooruit: "Misschien gaat Van der Poel enkel voor ritzege"

Wout van Aert zal heel blij zijn met de zege van Brennan en deed ook zelf een zaakje. Visma-Lease a Bike won bovendien ook in de Renewi Tour met Olav Kooij. José De Cauwer blikt in diezelfde rittenkoers vooruit: wil Van der Poel vrijdag de rit winnen of de macht grijpen in het klassement?

Renewi Tour

Wie een saaie vlakke rit richting Ardooie verwacht had in de Renewi Tour, kwam bedrogen uit. Er waren verschillende pogingen om waaiers op poten te zetten, met ook ene Mathieu van der Poel als één van de betrokkenen. Er kwam dus erg veel nervositeit aan te pas en dan kan het ook al eens lelijk verkeerd lopen, zo bleek.



Door een slingerbeweging gingen heel wat renners uit de kopgroep tegen de vlakte op 35 kilometer van het einde. De vlucht behoorde zo meteen tot de verleden tijd. Na veel vijven en zessen draaide het zo alsnog uit op de verwachte massasprint. Er stond geen maat op Olav Kooij, die de rest met lengten achter zich liet in de spurt. Bittner werd tweede, Fretin derde.

José De Cauwer blikte in de VRT-uitzending al vooruit naar de cruciale derde rit naar Geraardsbergen. Vele ogen zullen vrijdag op Van der Poel gericht zijn. "Het kan ook zijn dat hij enkel voor de ritzege gaat en het klassement laat voor wat het is. We hebben hem zoals anderen horen zeggen dat het na de Tour lang duurde om weer in het ritme te geraken."

Ronde van Duitsland

In de eerste rit in lijn deed Wout van Aert al een zaakje in de tussensprint op zes kilometer van de finish door daar de maat te nemen van Watson. Daarna moest er nog gewerkt worden in functie van Matthew Brennan. Die maakte er een spannend gevecht van met Jonathan Milan, waarbij die laatste het toch heel erg nipt leek te halen.

Het was zeker niet duidelijk te zien met het blote oog en zo was het niet meteen duidelijk wie er nu juist gewonnen had. Uiteindelijk werd toch Brennan als ritwinnaar uitgeroepen! Van Poppel is de nieuwe leider. Van Aert is vierde op één seconde. Het klassement blijft voorlopig een secondenspel in de Ronde van Duitsland.

GP Lucien Van Impe

In het vrouwenwielrennen werd de GP Lucien Van Impe gereden. Lorena Wiebes won de sprint met overmacht. Shari Bossuyt werd derde.