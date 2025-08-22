🎥 "Oh neen": Van Aert onthult hoe ritzege in de Tour er bijna niet kwam

De ritzege van Wout van Aert in de slotrit was één van de momenten van de Tour de France. Toch was die zege er bijna niet gekomen, onthult Van Aert nu in de documentaire van Visma-Lease a Bike.

Van deze editie van de Tour de France komt geen nieuw seizoen meer van de Netflix-serie 'Tour de France: Unchained'. Visma-Lease a Bike geeft net als elk jaar wel een eigen blik achter de schermen in een documentaire.

Daarin gaat het onder meer over de ritzege van Wout van Aert in de slotrit. Daarin ging het wel bijna mis voor Van Aert. "Ik reed even achterin. Plots kreeg ik een duw en viel ik bijna. Net op dat moment zag ik jullie (Jorgenson en Campenaerts, red.) op kop van onze groep trekken."



"Toen dacht ik bij mezelf: ‘Oh neen, dit gaat er lullig uitzien als ik achterin moet lossen terwijl jullie vooraan volle gas geven voor mij", lacht Van Aert. Gelukkig kon hij wel terugkeren en Pogacar uit het wiel rijden op de laatste beklimming.

Van Aert had geen info

Van Aert gooide zich als een steen naar beneden, maar daar had hij ook een verklaring voor. "Ik was heel nerveus. Ik hoorde alleen maar geroep in mijn oortje, ik dacht dat ze vlak achter mij zaten."

"Toen ik achter mij keek, zag ik alleen maar motoren. Tot ik in de laatste rechte lijn plots merkte dat ik een gat van 500 meter had. Ik heb mezelf dus voor niets krampen bezorgd door zo hard te rijden. (lacht) Ik had ook gewoon wat kunnen uitbollen. Maar het was het natuurlijk wel waard."

Van Aert doet zijn relaas van de Montmartre-rit in het Engels