Wout van Aert steekt bewondering voor piepjonge ploegmaat niet weg

Wout van Aert steekt bewondering voor piepjonge ploegmaat niet weg
Foto: © photonews

Wout van Aert kon zijn werk voor Matthew Brennan niet doen in de sprint, maar dit had de jonge Brit niet nodig. Hij won de eerste etappe van de Ronde van Duitsland, zijn tiende zege van het seizoen.

Met Jonathan Milan aan de start weet Wout van Aert dat hij in de vlakke sprints in de Ronde van Duitsland weinig kans maakt om te winnen en dus wilde hij als lead-out fungeren voor de jonge Brit. 

Op zes kilometer van de streep mengde Van Aert zich nog in de strijd om de bonificaties en met succes. Hij pakte de volle buit en staat nu op amper één seconde van leider Danny van Poppel. 

Lees ook...

Van Aert werd na die sprint om de bonificaties overspoeld door het peloton en kon zijn werk voor Brennan niet meer doen. Het deerde de jonge Brit niet, hij klopte Jonathan Milan met een banddikte verschil. 

Brennan maakt indruk op Van Aert

Van Aert is onder de indruk van Brennan. "Hij is amper twintig maar hij koerst en praat al alsof hij dertig is", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Ik heb nu al het gevoel dat hij nog weinig te leren heeft. Zijn grote sterkte is dat hij in alle situaties kalm en koel blijft."

Op zijn 20ste was Van Aert lang niet zo goed, hij reed toen amper op de weg. Op zijn 21ste won Van Aert wel de proloog in de Ronde van België en klopte toen Tony Martin. Maar het duurde nog een tijdje voor Van Aert top was. 

Brennan behoort nu al tot de wereldtop en dat voelt Van Aert ook zelf aan. "Het is intussen geweten dat die jonge mannen vandaag veel sneller groot worden. Maar deze hier is wel heel speciaal. Zoveel is zeker."

Wout Van Aert

