🎥 Wat een ontknoping! De Lie laat Van der Poel twee keer met lege handen in Renewi Tour

Arnaud De Lie heeft een dubbelslag geslagen in de slotrit van de Renewi Tour. Hij verloor onderweg virtueel de leiderstrui aan Mathieu van der Poel, maar zette nog puntjes op i.

In de laatste etappe van de Renewi Tour stond nog de ritzege en de eindzege op het spel. Arnaud De Lie verdedigde een voorsprong van amper één seconde op Mathieu van der Poel, Tim Wellens stond derde op 21 seconden.

De Lie verliest leiderstrui onderweg aan Van der Poel

In de 'groene kilometer' stonden drie keer bonificatieseconden (drie, twee en één) op het spel. Bij de eerste bonificatiesprint moest De Lie van te ver komen en werd pas derde, Van der Poel pakte de drie seconden en werd virtueel leider.



Bij de twee andere sprints pakten Van der Poel en De Lie geen seconden, net voor de laatste sprint moest De Lie de rol lossen. Van der Poel trok door met Wellens, Bettiol en Skujins, maar ze werden nog teruggepakt door het peloton.

De Lie pakt ritzege én eindzege in Renewi Tour

Er waren nog heel wat aanvallen in de slotkilometers, De Bondt probeerde het nog in de slotkilometer. De Lie leek opnieuw te ver te zitten voor de eindsprint, Van der Poel zat op vinkentouw in de eerste vijf posities.

Vanuit een schijnbaar verloren positie begon De Lie aan zijn sprint, Van der Poel sprintte aan de andere kant. De voormalige Belgische kampioen was echter veel te sterk in de sprint en won de etappe voor Van der Poel en De Bondt.

De Lie pakte dankzij zijn overwinning tien bonificatieseconden, Van der Poel zes. De voormalige Belgische kampioen pakt zo naast de ritzege ook de eindzege in de Renewi Tour, met drie seconden voorsprong op Van der Poel.