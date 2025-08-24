Ernstige financiële problemen: teammanager van Belgische ploeg deelt details

Heel wat Belgische ploegen zitten in financiële moeilijkheden. De situatie bij Wagner Bazin WB is ernstig, zelfs als hun hoofdsponsor aan boord blijft.

Intermarché-Wanty en Lotto hebben plannen om te fuseren. De broers Roodhooft moeten op zoek naar een vervanger voor Deceuninck, dat een stap terug doet als naamsponsor. Flanders-Baloise verliest na 2026 de steun van de Vlaamse overheid.

Heel wat Belgische ploegen zitten in financiële moeilijkheden, maar de situatie van Wagner Bazin WB is wellicht het nijpendst. De fusieploeg van Bingoal WB en Wagner Bazin bestaat nog maar sinds dit jaar.

Wagner Bazin WB heeft extra geld nodig

In maart verloor de ploeg de steun van de Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles (FCWB) en ook hoofdsponsor Wagner Bazin is niet tevreden. De Belgische ploeg kon dit jaar nog maar één koers winnen, een etappe in de Tour of Sharjah.

"Tegenvallende resultaten of niet, het contract loopt nog tot eind 2026", zegt teammanager Christophe Brandt bij HLN. Maar ook al blijft Wagner Bazin aan boord, het budget van de ploeg moet opgetrokken worden.

"Met de huidige 3 à 3,5 miljoen euro komen we sportief niet vooruit. Op ProTeams-niveau heb je minstens 5 miljoen euro nodig. Geen evidente zoek- en overlevingstocht. Wat dat betreft bevindt het Belgische wielrennen zich in woelige wateren."