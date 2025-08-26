OFFICIEEL Stefan Kung heeft nieuwe ploeg gevonden en tekent meteen voor de komende drie jaar

Stefan Küng heeft een nieuwe ploeg gevonden. De Zwitser tekent een driejarig contract bij Tudor Pro Cycling Team, waarmee hij vanaf 2026 zijn carrière voortzet in een ambitieus en groeiend WorldTour-project.

Tudor Pro Cycling Team heeft zich verzekerd van de diensten van Stefan Küng, een renner met een indrukwekkend palmares en een uitgesproken specialisatie in tijdritten en klassiekers. Dat gerucht deed al eventjes de ronde.

De ploeg, onder leiding van Fabian Cancellara, kondigde Küngs komst aan samen met die van Luca Mozzato en Robin Donzé, waarmee het team zijn ambities voor de komende seizoenen kracht bijzet.

Küng komt over van Groupama-FDJ, waar hij sinds 2019 actief was. Daarvoor reed hij bij BMC Racing Team, waar hij zijn opleiding genoot. Hij werd tweemaal Europees kampioen tijdrijden en won onder meer de slottijdrit in de Vuelta a España van 2024. Zijn ervaring en consistentie maken hem tot een waardevolle aanwinst voor Tudor.

De overstap naar Tudor is voor Küng meer dan een contractuele verandering. “Een grote klassieker mist nog steeds op mijn palmares. Dat is iets wat ik nog steeds wil bereiken,” verklaarde hij bij de aankondiging van zijn transfer in een persbericht van de ploeg aan onze redactie.

Zijn focus ligt op verdere ontwikkeling, vooral op het gebied van tijdritten. “Innovatie en ontwikkeling staan bij deze ploeg centraal. Ik geloof erin dat ik daardoor nog beter kan worden, vooral op de tijdritfiets”

Als Zwitser voelt Küng zich verbonden met het project van Tudor. “Als Zwitser heb ik dit project van dichtbij gevolgd en ik ben echt onder de indruk van de mentaliteit en de vooruitgang die ze boeken,” aldus Küng nog.