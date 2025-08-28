Is het vat helemaal af? Wout van Aert past zijn programma nog eens aan

Wout van Aert zal zondag dan toch niet aan de start komen van de Bretagne Classic. Dat heeft zijn ploeg Visma-Lease a Bike aangekondigd op hun sociale media.

Sinds begint deze week verblijft Wout van Aert aan de Côte d'Azur ter voorbereiding van de Bretagne Classic zondag. Dat was toch het plan, maar enkele dagen voor die Bretoense eendagswedstrijd past Van Aert zijn programma aan.

"Wout van Aert zal, ondanks eerdere berichten, niet starten in Bretagne Classic. Na de Deutschland Tour werd besloten om Plouay over te slaan en zich te concentreren op de voorbereiding op de twee Canadese koersen."

Geen Bretagne Classic voor Wout van Aert

Bij die korte mededeling houdt Visma-Lease a Bike het. Van Aert gaf na de Ronde van Duitsland al aan dat hij snakt naar het einde van het seizoen, na een seizoen met de klassiekers, de Giro en de Tour was het al zwaar.

Van Aert mikt nu dus op de Canadese eendagskoersen in september. Op 12 september staat de GP Quebec op het programma, op 14 september de GP in Montreal. Ook Tadej Pogacar staat daar aan de start.

Zijn seizoen op de weg sluit Van Aert af met de SUPER 8 Classic op 20 september. Dat is vroeg, maar Van Aert wil goed de winter doorkomen en zich goed kunnen voorbereiden op het klassieke voorjaar.