Van Gucht en Herygers spreken over Eli Iserbyt: "Pijn voor hem én iedereen"
Het is alweer een tijdje stil rond Eli Iserbyt. De renner onderging al heel wat onderzoeken, maar tot op heden is er duidelijk nog geen groen licht gegeven. Komt het einde van de crosser op die manier onverwacht in zicht?

De toekomst van Eli Iserbyt als veldrijder blijft bijzonder onzeker. Hij onderging al heel wat onderzoeken, maar een oplossing voor zijn blessure werd niet gevonden. En dus werd onlangs ook al de stekker uit het huidige seizoen getrokken.

Iserbyt blijft sukkelen

Al maanden is Eli Iserbyt aan het sukkelen met een probleem aan de liesslagader van zijn linkerbeen. Ondertussen werd hij al vier keer geopereerd en nog steeds is er geen definitief goed nieuws te melden over hem.

"Ik wil zeker niet zeggen dat het een moeilijke situatie wordt, maar we mogen ook niet te positief zijn. Laat ons hopen dat Eli de moed vindt om het mirakel toch te laten gebeuren en het toch nog goed komt. Maar het wordt een moeilijk verhaal", aldus Mettepenningen eerder al.

Adem inhouden voor Eli Iserbyt

Iedereen houdt de adem stilaan in, want het gaat dus niet goed met Iserbyt. Ook de supporters hielden in Baal spandoeken de lucht in voor hem. "We willen hem het allerbeste toewensen en we hopen hem als coureur terug te zien", aldus ook Ruben Van Gucht bij Sporza Live.


Paul Herygers pikte in: "Het is wat. Je moet maar terug flitsen naar vorig jaar, toen hij hier won. Los de eerste gereden voor Pim Ronhaar ...Het doet pijn voor hem en voor iedereen in de cross." Of zoals Van Gucht het samenvatte: "Wat kan de wereld en je leven er op minder dan een jaar tijd helemaal anders uit zien."

Eli Iserbyt

