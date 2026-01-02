Vanhaezebrouck vol lof voor Pogacar ... en hoe Evenepoel ooit de Tour de France kan winnen

Vanhaezebrouck vol lof voor Pogacar ... en hoe Evenepoel ooit de Tour de France kan winnen
Foto: © photonews

Hein Vanhaezebrouck is naast een succescoach ook een begenadigd wielerliefhebber. En de West-Vlaming is duidelijk ook fan van Tadej Pogacar. Dat heeft hij ook zeer duidelijk laten blijken in het jaaroverzicht van 2025.

Hein Vanhaezebrouck ziet dat er met Tadej Pogacar de laatste jaren iemand echt bovenuit steekt. In de grote rondes, maar ook in het voorjaar. En eigenlijk kan hij intrinsiek zowat elke koers winnen waar hij aan de start komt.

Vanhaezebrouck is grote fan van Tadej Pogacar

"Ik ben een grote fan. Een renner als Pogacar wordt één keer in de vijftig jaar geboren. Maar het mag niet altijd Pogacar zijn vanop vijftig kilometer. Er moet strijd zijn", aldus Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. 

Dat laatste is belangrijk opdat de mensen zouden blijven kijken. "We moeten eerlijk zijn: zolang hij deelneemt aan de Tour – en klaar is om deel te nemen – denk ik niet dat iemand anders kan winnen", is hij kristalhelder.

Wint Remco Evenepoel ooit de Tour de France?

Voor Jean-Marie Dedecker is het dan weer zaak voor Evenepoel om klaar te zijn om minstens beter te zijn dan Vingegaard. "De blessure van Pogacar bewijst wel dat hij ook een keer kan uitvallen. Sowieso vraag ik me af of hij dit nog eens pakweg zeven jaar volhoudt."

Lees ook... Dan toch de Ronde van Vlaanderen voor Evenepoel? Sven Vanthourenhout legt uit
"En dan kijk ik naar Evenepoel. Zorg dat je klaar bent. Zorg dat je beter bent dan Vingegaard op het moment dat Pogacar er níét is", aldus de burgemeester van Middelkerke. Is dat de manier voor Evenepoel om ooit misschien toch eens de Tour de France te winnen?

Zal Remco Evenepoel ooit de Tour de France winnen?

