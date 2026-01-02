'Vingegaard naar Giro in 2026? Deen heeft akkoord met organisatie'

Jonas Vingegaard werd ook dit jaar tweede in de Tour, maar zette wel de Vuelta op zijn naam. Verlegt de Deen het geweer dit seizoen van schouder en rijdt hij de Giro?

Vingegaard mikte het afgelopen seizoen op een derde Tourzege, maar Tadej Pogacar was buitenaards en stak daar een stokje voor. De revanche van de Deen kwam er in de Vuelta, waar hij zijn eerste eindzege op zak stak.

De enige grote ronde die Vingegaard voorlopig nog niet reed, is de Giro. Maar daar zou dit jaar verandering in kunnen komen.

Vingegaard lijkt voor de Giro te kiezen

Volgens de Spaanse krant Marca heeft Vingegaard namelijk een akkoord met de Giro-organisatie om aan de start te staan in 2026. De Grande Partenza vindt dit jaar op 8 mei plaats in Bulgarije.

De Giro staat voorlopig nog niet op het palmares van Vingegaard, die twee keer de Tour won en één keer de Vuelta. Als hij in 2026 dus de Giro wint, dan voegt hij zich bij het selecte groepje van renners dat de drie grote rondes wist te veroveren.



Tadej Pogacar maakt voorlopig nog geen deel uit van dat groepje. De Sloveen won de Tour en de Giro, maar niet de Vuelta.