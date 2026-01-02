📷 Lotto kiest ook na fusie vol voor rood ... en zo ziet het eruit bij Evenepoel en Van der Poel

Het nieuwe wielerseizoen gaat binnenkort opnieuw beginnen. En dan kan het wel eens héél interessant gaan worden. Diverse teams lijken klaar om te knallen en dat gaan ze ook doen in nieuwe tenuetjes.

Met Lotto-Soudal en Intermarché-Wanty smelten twee ploegen samen voor 2026, maar de outfit is geen mix geworden. Het rood van Lotto zal nog steeds te zien zijn in het wielerpeloton bij Lotto-Intermarché, zo blijkt nu volgens Sporza.

Het team maakte op donderdag zijn nieuwe truitjes bekend en het valt inderdaad op dat vooral het rood van Lotto de dienst uitmaakt. Het was natuurlijk moeilijk te mixen met het overwegend witte truitje van Intermarché-Wanty van afgelopen jaar.

De nieuwe fusieploeg is lang niet de enige ploeg die al zijn nieuwe truitjes heeft weten voor te stellen voor 2026. Op woensdag was het bijvoorbeeld de beurt aan Alpecin - Premier Tech. Daar kiezen ze volmondig voor het gekende blauw.

En ook onder meer Remco Evenepoel zit in het nieuw. Hij maakte de overstap naar Red Bull – BORA – hansgrohe en zal dus in een heel ander kleur gaan uitkomen in 2026 als we het vergelijken met het verleden.