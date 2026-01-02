"Merci hé": Wout van Aert prikt met de glimlach naar journalist die gekke statistiek deelde

Wout van Aert viel in Mol voor het eerst in 240 veldritten uit. Een DNF achter zijn naam, dat is een héél zeldzaam gegeven. Meer zelfs: het was nog nooit gebeurd. En laat een journalist daar net deze week mee hebben uitgepakt.

Wout van Aert is een man van vele oorlogen. En of hij nu goed rijdt of slecht rijdt, opgeven staat heel erg zelden in zijn woordenboek. Ook in de Zilvermeercross in Mol wilde hij (tegen beter weten in?) zelfs nog de cross uitrijden.

Zijn ploeg haalde hem in de materiaalzone uit de koers, omdat Wout van Aert duidelijk de pijn aan de enkel aan het verbijten was na een stevige valpartij op een erg glibberig en besneeuwd parcours rond het Zilvermeer in Mol.

Eerste opgave ooit voor Wout van Aert

Het was de 240e race die Wout van Aert al wist te betwisten in zijn carrière. En in de eerste 239 had hij altijd de streep gehaald. Reden genoeg voor journalist Jonas Creteur om met die statistiek uit te pakken op X eerder deze week.

Dat uitgerekend deze week van Aert alsnog een keertje uitviel? Een enorme speling van het lot. Eentje waar zowel Creteur als Wout van Aert zelf ook wel konden om lachen. "Merci hé", twitterde Wout van Aert in een reactie.





Het toont nog maar een keertje aan dat WvA toch wel de nodige humor heeft en ook van slechte zaken het positieve kan inzien. Hoe ernstig zijn blessure na zijn valpartij is? Dat zal nog moeten blijken later deze week.