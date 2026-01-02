"Uitgelezen project": Alpecin-Premier Tech richt ploeg voor ... G-renners op

"Uitgelezen project": Alpecin-Premier Tech richt ploeg voor ... G-renners op
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Alpecin-Premier Tech, de ploeg van Mathieu van der Poel, heeft een wielerploeg opgericht voor renners met een fysieke of mentale beperking. Het project wordt ondersteund door de Merci Poupou Foundation. "Het is een uitgelezen project", horen we bij het team.

Vorig jaar vielen enkele G-renners zonder ploeg nadat de financiële kraan werd dichtgedraaid. Alpecin-Premier Tech gooit hen nu een reddingsboeg toe. Dat laat Sporza weten in een bericht op hun webstek donderdagmiddag.

Ploeg van negen renners opgericht

9 renners met een fysieke of mentale beperking zullen professioneel ondersteund worden op de weg en in het veld. Dat gaan de renners doen onder de naam Merci Poupou, meteen een duidelijke verwijzing naar Mathieu van der Poel en diens grootvader.

Het geld komt uit de Merci Poupou Foundation, die in 2021 werd opgericht ter ere van Raymond "Poupou" Poulidor, de grootvader van Mathieu van der Poel. De renners worden zowel op het veld als op de weg ondersteund. 

Mooi en uitgelezen project voor het team

Bovendien gebruikt Alpecin-Premier Tech het geld om "Iedereen (G)fietst" op te richten, om meer mensen met een beperking aan het sporten te krijgen. "We zijn succesvol, maar dat heeft ook te maken met geluk en middelen."


"Het is het uitgelezen project voor ons", zegt ploegleider Philip Roodhooft bij VRT. "Het gaat over fietsen én het is bestemd voor iedereen. We vinden het als ploeg belangrijk dat mensen met net iets minder mogelijkheden geholpen worden."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

📷 Lotto kiest ook na fusie vol voor rood ... en zo ziet het eruit bij Evenepoel en Van der Poel

📷 Lotto kiest ook na fusie vol voor rood ... en zo ziet het eruit bij Evenepoel en Van der Poel

14:00
'Vingegaard naar Giro in 2026? Deen heeft akkoord met organisatie'

'Vingegaard naar Giro in 2026? Deen heeft akkoord met organisatie'

13:30
Puck Pieterse baalt na GP Sven Nys: "Dáár heb ik het verpest"

Puck Pieterse baalt na GP Sven Nys: "Dáár heb ik het verpest"

13:00
Del Grosso zet Ruben Van Gucht en Paul Herygers op hun plaats na Diegem

Del Grosso zet Ruben Van Gucht en Paul Herygers op hun plaats na Diegem

12:30
Verstrynge legt Van der Poel het vuur aan de schenen: "Waarom niet"

Verstrynge legt Van der Poel het vuur aan de schenen: "Waarom niet"

12:00
Belgisch wielericoon raakt lichtgewond bij auto-ongeluk

Belgisch wielericoon raakt lichtgewond bij auto-ongeluk

11:00
Kan Tim Merlier deze klassieker winnen? "Ik heb wonderbenen nodig"

Kan Tim Merlier deze klassieker winnen? "Ik heb wonderbenen nodig"

10:00
Rijdt Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen? Dit heeft Gianni Vermeersch te zeggen

Rijdt Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen? Dit heeft Gianni Vermeersch te zeggen

09:30
Deze Belgische renner zegt het profpeloton vaarwel in 2026

Deze Belgische renner zegt het profpeloton vaarwel in 2026

09:00
Tim Merlier geeft toekomstplannen prijs: "Tot dán wil ik prof blijven"

Tim Merlier geeft toekomstplannen prijs: "Tot dán wil ik prof blijven"

08:30
Thibau Nys eerlijk: "Ik voel dat het in de benen sluipt"

Thibau Nys eerlijk: "Ik voel dat het in de benen sluipt"

08:04
Vanhaezebrouck vol lof voor Pogacar ... en hoe Evenepoel ooit de Tour de France kan winnen

Vanhaezebrouck vol lof voor Pogacar ... en hoe Evenepoel ooit de Tour de France kan winnen

07:00
Van Gucht en Herygers spreken over Eli Iserbyt: "Pijn voor hem én iedereen"

Van Gucht en Herygers spreken over Eli Iserbyt: "Pijn voor hem én iedereen"

21:30
Sven Nys laat er geen twijfel over bestaan: "Een voorbeeld voor iedereen"

Sven Nys laat er geen twijfel over bestaan: "Een voorbeeld voor iedereen"

20:30
Analist spreekt klare taal over terugkeer van Shari Bossuyt na dopingperikelen

Analist spreekt klare taal over terugkeer van Shari Bossuyt na dopingperikelen

20:00
Lucinda Brand moet laatste twee manches al niet meer rijden: dit heeft ze te zeggen

Lucinda Brand moet laatste twee manches al niet meer rijden: dit heeft ze te zeggen

19:00
Jan Bakelants komt met stevige waarschuwing voor prof- én amateurrenners

Jan Bakelants komt met stevige waarschuwing voor prof- én amateurrenners

18:30
Hermans past voor BK om opvallende reden: "Krijg al hoogtevrees"

Hermans past voor BK om opvallende reden: "Krijg al hoogtevrees"

01/01
Mathieu van der Poel heeft lof voor concurrent én waarschuwt Wout van Aert

Mathieu van der Poel heeft lof voor concurrent én waarschuwt Wout van Aert

01/01
7 op 7: zelfs stevige valpartij gooit geen roet in het eten van perfect rapport MvdP

7 op 7: zelfs stevige valpartij gooit geen roet in het eten van perfect rapport MvdP

01/01
Dan toch de Ronde van Vlaanderen voor Evenepoel? Sven Vanthourenhout legt uit

Dan toch de Ronde van Vlaanderen voor Evenepoel? Sven Vanthourenhout legt uit

01/01
Over dominantie gesproken: 17e zege op 19 koersen(!) en eindzege met meer dan tien minuten voorsprong

Over dominantie gesproken: 17e zege op 19 koersen(!) en eindzege met meer dan tien minuten voorsprong

01/01
Ruben Van Gucht komt met zéér pijnlijk nieuws over Dirk De Wolf

Ruben Van Gucht komt met zéér pijnlijk nieuws over Dirk De Wolf

01/01
Profrenner boos op organisatie en UCI: "Liever buitenlanders die meteen gedubbeld worden"

Profrenner boos op organisatie en UCI: "Liever buitenlanders die meteen gedubbeld worden"

01/01
Het zal toch niet? Arnaud De Lie begint 2026 meteen met héél slecht nieuws

Het zal toch niet? Arnaud De Lie begint 2026 meteen met héél slecht nieuws

01/01
Totaal andere band dan Van Aert: hoge verwachtingen van Benoot na vertrek bij Visma

Totaal andere band dan Van Aert: hoge verwachtingen van Benoot na vertrek bij Visma

01/01
Belg in de problemen bij UAE? " 2026 wordt een belangrijk jaar voor hem"

Belg in de problemen bij UAE? " 2026 wordt een belangrijk jaar voor hem"

01/01
OFFICIEEL Visma Lease a Bike trekt nog een extra renner aan

OFFICIEEL Visma Lease a Bike trekt nog een extra renner aan

01/01
Bart Wellens zegt waar het op staat voor 'Sterke Wout'

Bart Wellens zegt waar het op staat voor 'Sterke Wout'

01/01
Einde of nieuwe start voor veldrijden? "Binnen vijf jaar"

Einde of nieuwe start voor veldrijden? "Binnen vijf jaar"

01/01
Iedereen akkoord hiermee? "Mooiste partij wielrennen van 2025"

Iedereen akkoord hiermee? "Mooiste partij wielrennen van 2025"

01/01
"Dan pakken ze hem nooit meer terug": het ideale scenario voor Evenepoel

"Dan pakken ze hem nooit meer terug": het ideale scenario voor Evenepoel

01/01
De Cauwer heeft geen goed nieuws: "Die Van Aert zien we niet meer terug"

De Cauwer heeft geen goed nieuws: "Die Van Aert zien we niet meer terug"

01/01
Van der Poel onklopbaar in het veld: wereldkampioen deed ooit nog veel beter Analyse

Van der Poel onklopbaar in het veld: wereldkampioen deed ooit nog veel beter

01/01
"Begrijp het niet goed": Bakelants ziet Tour fouten maken

"Begrijp het niet goed": Bakelants ziet Tour fouten maken

31/12/2025
Van Aert won laatste rit in de Tour: Vingegaard heeft er iets over te zeggen

Van Aert won laatste rit in de Tour: Vingegaard heeft er iets over te zeggen

31/12/2025

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Jose De Cauwer Remco Evenepoel Lucinda Brand Jonas Vingegaard Rasmussen Emiel Verstrynge Jan Bakelants Tim Merlier Tadej Pogacar Ryan Kamp Sven Nys Christoph Roodhooft Dirk De Wolf Benoît Cosnefroy Sven Vanthourenhout Eli Iserbyt Jasper Stuyven Quinten Hermans Thibau Nys

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved