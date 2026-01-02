"Uitgelezen project": Alpecin-Premier Tech richt ploeg voor ... G-renners op

Alpecin-Premier Tech, de ploeg van Mathieu van der Poel, heeft een wielerploeg opgericht voor renners met een fysieke of mentale beperking. Het project wordt ondersteund door de Merci Poupou Foundation. "Het is een uitgelezen project", horen we bij het team.

Vorig jaar vielen enkele G-renners zonder ploeg nadat de financiële kraan werd dichtgedraaid. Alpecin-Premier Tech gooit hen nu een reddingsboeg toe. Dat laat Sporza weten in een bericht op hun webstek donderdagmiddag.

Ploeg van negen renners opgericht

9 renners met een fysieke of mentale beperking zullen professioneel ondersteund worden op de weg en in het veld. Dat gaan de renners doen onder de naam Merci Poupou, meteen een duidelijke verwijzing naar Mathieu van der Poel en diens grootvader.

Het geld komt uit de Merci Poupou Foundation, die in 2021 werd opgericht ter ere van Raymond "Poupou" Poulidor, de grootvader van Mathieu van der Poel. De renners worden zowel op het veld als op de weg ondersteund.

Mooi en uitgelezen project voor het team

Bovendien gebruikt Alpecin-Premier Tech het geld om "Iedereen (G)fietst" op te richten, om meer mensen met een beperking aan het sporten te krijgen. "We zijn succesvol, maar dat heeft ook te maken met geluk en middelen."



"Het is het uitgelezen project voor ons", zegt ploegleider Philip Roodhooft bij VRT. "Het gaat over fietsen én het is bestemd voor iedereen. We vinden het als ploeg belangrijk dat mensen met net iets minder mogelijkheden geholpen worden."