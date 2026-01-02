Tim Merlier heeft nog een heel pittig doel voor 2026

Tim Merlier heeft nog een heel pittig doel voor 2026
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tim Merlier heeft de voorbije jaren al heel wat mooie dingen laten zien. En ook in 2026 wil hij er opnieuw staan. En daarbij kijkt hij ook naar een wel erg bijzondere koers: Parijs-Roubaix. Daar wil hij ook eens een prijs rijden.

Tim Merlier spreekt over zijn doelen in het voorjaar en kijkt daarbij naar de koersen waar hij vorig seizoen al goede resultaten wist neer te zetten. "Ik wil de koersen naar mijn hand zetten die mogelijk zijn voor mij in een sprint."

Tim Merlier heeft dromen voor 2026

Daarbij wordt gekeken naar Gent-Wevelgem, maar ook naar ... Parijs-Roubaix: "Ik heb er al een paar keer aan de start gestaan en ik heb er al een mooi litteken aan overgehouden", aldus de rassprinter in gesprek met Sporza.

"Het heeft nog nooit echt meegevallen. De koers is nog nooit in een plooi gevallen dat er kansen lagen om een uitslag te rijden in Roubaix. Door allerhande omstandigheden. In mijn hoofd is het tijd om dat eens te verwezenlijken."

Prijs rijden mogelijk in Roubaix?

"Ik spreek over prijs rijden, niet over winnen. Mathieu van der Poel is dominant, er is Tadej Pogacar en Wout van Aert wil daar ook nog meestrijden. Ik heb die koersen gereden en heb nu wel in mijn hoofd hoe ik ze moet aanpakken."

Lees ook... Kan Tim Merlier deze klassieker winnen? "Ik heb wonderbenen nodig"
"Als het allemaal eens in zijn plooi kan vallen ... Een sprint in Roubaix? Dan moeten er al een aantal mensen pech hebben. En dan moet je nog altijd erbij zijn. Het moet dan wel haalbaar zijn om in zo'n groepje nog te zitten dan."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Paris - Roubaix
Tim Merlier

Meer nieuws

"Merci hé": Wout van Aert prikt met de glimlach naar journalist die gekke statistiek deelde

"Merci hé": Wout van Aert prikt met de glimlach naar journalist die gekke statistiek deelde

20:30
Wielrenner heeft wel zéér ambitieus doel en mikt op ... Winterspelen

Wielrenner heeft wel zéér ambitieus doel en mikt op ... Winterspelen

19:00
Kan Tim Merlier deze klassieker winnen? "Ik heb wonderbenen nodig"

Kan Tim Merlier deze klassieker winnen? "Ik heb wonderbenen nodig"

10:00
"Uitgelezen project": Alpecin-Premier Tech richt ploeg voor ... G-renners op

"Uitgelezen project": Alpecin-Premier Tech richt ploeg voor ... G-renners op

17:00
Tim Merlier geeft toekomstplannen prijs: "Tot dán wil ik prof blijven"

Tim Merlier geeft toekomstplannen prijs: "Tot dán wil ik prof blijven"

08:30
📷 Lotto kiest ook na fusie vol voor rood ... en zo ziet het eruit bij Evenepoel en Van der Poel

📷 Lotto kiest ook na fusie vol voor rood ... en zo ziet het eruit bij Evenepoel en Van der Poel

14:00
'Vingegaard naar Giro in 2026? Deen heeft akkoord met organisatie'

'Vingegaard naar Giro in 2026? Deen heeft akkoord met organisatie'

13:30
Puck Pieterse baalt na GP Sven Nys: "Dáár heb ik het verpest"

Puck Pieterse baalt na GP Sven Nys: "Dáár heb ik het verpest"

13:00
Del Grosso zet Ruben Van Gucht en Paul Herygers op hun plaats na Diegem

Del Grosso zet Ruben Van Gucht en Paul Herygers op hun plaats na Diegem

12:30
Verstrynge legt Van der Poel het vuur aan de schenen: "Waarom niet"

Verstrynge legt Van der Poel het vuur aan de schenen: "Waarom niet"

12:00
Belgisch wielericoon raakt lichtgewond bij auto-ongeluk

Belgisch wielericoon raakt lichtgewond bij auto-ongeluk

11:00
Rijdt Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen? Dit heeft Gianni Vermeersch te zeggen

Rijdt Remco Evenepoel de Ronde van Vlaanderen? Dit heeft Gianni Vermeersch te zeggen

09:30
Deze Belgische renner zegt het profpeloton vaarwel in 2026

Deze Belgische renner zegt het profpeloton vaarwel in 2026

09:00
Thibau Nys eerlijk: "Ik voel dat het in de benen sluipt"

Thibau Nys eerlijk: "Ik voel dat het in de benen sluipt"

08:04
Vanhaezebrouck vol lof voor Pogacar ... en hoe Evenepoel ooit de Tour de France kan winnen

Vanhaezebrouck vol lof voor Pogacar ... en hoe Evenepoel ooit de Tour de France kan winnen

07:00
Van Gucht en Herygers spreken over Eli Iserbyt: "Pijn voor hem én iedereen"

Van Gucht en Herygers spreken over Eli Iserbyt: "Pijn voor hem én iedereen"

01/01
Sven Nys laat er geen twijfel over bestaan: "Een voorbeeld voor iedereen"

Sven Nys laat er geen twijfel over bestaan: "Een voorbeeld voor iedereen"

01/01
Analist spreekt klare taal over terugkeer van Shari Bossuyt na dopingperikelen

Analist spreekt klare taal over terugkeer van Shari Bossuyt na dopingperikelen

01/01
Lucinda Brand moet laatste twee manches al niet meer rijden: dit heeft ze te zeggen

Lucinda Brand moet laatste twee manches al niet meer rijden: dit heeft ze te zeggen

01/01
Jan Bakelants komt met stevige waarschuwing voor prof- én amateurrenners

Jan Bakelants komt met stevige waarschuwing voor prof- én amateurrenners

01/01
Hermans past voor BK om opvallende reden: "Krijg al hoogtevrees"

Hermans past voor BK om opvallende reden: "Krijg al hoogtevrees"

01/01
Mathieu van der Poel heeft lof voor concurrent én waarschuwt Wout van Aert

Mathieu van der Poel heeft lof voor concurrent én waarschuwt Wout van Aert

01/01
7 op 7: zelfs stevige valpartij gooit geen roet in het eten van perfect rapport MvdP

7 op 7: zelfs stevige valpartij gooit geen roet in het eten van perfect rapport MvdP

01/01
Dan toch de Ronde van Vlaanderen voor Evenepoel? Sven Vanthourenhout legt uit

Dan toch de Ronde van Vlaanderen voor Evenepoel? Sven Vanthourenhout legt uit

01/01
Over dominantie gesproken: 17e zege op 19 koersen(!) en eindzege met meer dan tien minuten voorsprong

Over dominantie gesproken: 17e zege op 19 koersen(!) en eindzege met meer dan tien minuten voorsprong

01/01
Ruben Van Gucht komt met zéér pijnlijk nieuws over Dirk De Wolf

Ruben Van Gucht komt met zéér pijnlijk nieuws over Dirk De Wolf

01/01
Profrenner boos op organisatie en UCI: "Liever buitenlanders die meteen gedubbeld worden"

Profrenner boos op organisatie en UCI: "Liever buitenlanders die meteen gedubbeld worden"

01/01
Het zal toch niet? Arnaud De Lie begint 2026 meteen met héél slecht nieuws

Het zal toch niet? Arnaud De Lie begint 2026 meteen met héél slecht nieuws

01/01
Totaal andere band dan Van Aert: hoge verwachtingen van Benoot na vertrek bij Visma

Totaal andere band dan Van Aert: hoge verwachtingen van Benoot na vertrek bij Visma

01/01
Belg in de problemen bij UAE? " 2026 wordt een belangrijk jaar voor hem"

Belg in de problemen bij UAE? " 2026 wordt een belangrijk jaar voor hem"

01/01
Iedereen akkoord hiermee? "Mooiste partij wielrennen van 2025"

Iedereen akkoord hiermee? "Mooiste partij wielrennen van 2025"

01/01
OFFICIEEL Visma Lease a Bike trekt nog een extra renner aan

OFFICIEEL Visma Lease a Bike trekt nog een extra renner aan

01/01
Bart Wellens zegt waar het op staat voor 'Sterke Wout'

Bart Wellens zegt waar het op staat voor 'Sterke Wout'

01/01
Einde of nieuwe start voor veldrijden? "Binnen vijf jaar"

Einde of nieuwe start voor veldrijden? "Binnen vijf jaar"

01/01
De Cauwer heeft geen goed nieuws: "Die Van Aert zien we niet meer terug"

De Cauwer heeft geen goed nieuws: "Die Van Aert zien we niet meer terug"

01/01
"Dan pakken ze hem nooit meer terug": het ideale scenario voor Evenepoel

"Dan pakken ze hem nooit meer terug": het ideale scenario voor Evenepoel

01/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Lucinda Brand Jose De Cauwer Tim Merlier Tadej Pogacar Toon Aerts Jonas Vingegaard Rasmussen Jan Bakelants Emiel Verstrynge Thibau Nys Hein Vanhaezebrouck Kobe Goossens Gianni Vermeersch Bart Wellens Roger De Vlaeminck Rune Herregodts Tibor Del Grosso Tiesj Benoot

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved