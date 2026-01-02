Tim Merlier heeft nog een heel pittig doel voor 2026

Tim Merlier heeft de voorbije jaren al heel wat mooie dingen laten zien. En ook in 2026 wil hij er opnieuw staan. En daarbij kijkt hij ook naar een wel erg bijzondere koers: Parijs-Roubaix. Daar wil hij ook eens een prijs rijden.

Tim Merlier spreekt over zijn doelen in het voorjaar en kijkt daarbij naar de koersen waar hij vorig seizoen al goede resultaten wist neer te zetten. "Ik wil de koersen naar mijn hand zetten die mogelijk zijn voor mij in een sprint."

Tim Merlier heeft dromen voor 2026

Daarbij wordt gekeken naar Gent-Wevelgem, maar ook naar ... Parijs-Roubaix: "Ik heb er al een paar keer aan de start gestaan en ik heb er al een mooi litteken aan overgehouden", aldus de rassprinter in gesprek met Sporza.

"Het heeft nog nooit echt meegevallen. De koers is nog nooit in een plooi gevallen dat er kansen lagen om een uitslag te rijden in Roubaix. Door allerhande omstandigheden. In mijn hoofd is het tijd om dat eens te verwezenlijken."

Prijs rijden mogelijk in Roubaix?

"Ik spreek over prijs rijden, niet over winnen. Mathieu van der Poel is dominant, er is Tadej Pogacar en Wout van Aert wil daar ook nog meestrijden. Ik heb die koersen gereden en heb nu wel in mijn hoofd hoe ik ze moet aanpakken."

"Als het allemaal eens in zijn plooi kan vallen ... Een sprint in Roubaix? Dan moeten er al een aantal mensen pech hebben. En dan moet je nog altijd erbij zijn. Het moet dan wel haalbaar zijn om in zo'n groepje nog te zitten dan."