De Cauwer heeft geen goed nieuws: "Die Van Aert zien we niet meer terug"

Het seizoen van Wout van Aert roept vragen op over zijn toekomst. De prestaties blijven sterk, maar de vooruitzichten richting 2026 worden kritischer bekeken.

Evaluatie van het voorbije jaar

Van Aert kende een solide voorjaar en behaalde ritwinst in zowel Giro als Tour. Hij was bovendien de enige die Pogacar bergop kon lossen.

Andere waarnemers wezen op het contrast tussen zijn voorjaar en zijn Tourprestaties. Ze benadrukten dat zijn gemiste kansen in Vlaamse koersen moeilijk te verklaren waren, terwijl hij later wel de topfavoriet in de Tour kon kloppen.

Er werd ook gewezen op de vermoeidheid van Pogacar na drie zware weken, maar tegelijk bleef het feit overeind dat Van Aert die laatste rit wilde winnen. Sommigen vrezen echter dat zijn manier van koersen voorzichtiger is geworden, wat zijn kansen in het voorjaar kan beïnvloeden.

Van Aert gaf zelf aan dat positioneren een probleem was. Hij vertelde dat hij soms aarzelde in het peloton en dat hij laveerde tussen opluchting dat hij niet viel en frustratie over slechte posities.

Littekens

De Cauwer nuanceerde dat Van Aert zeker nog successen zal behalen, maar dat de vele valpartijen en littekens hun impact hebben. “Het is ook ergens normaal dat je al die valpartijen en al die littekens meedraagt. Bekijk gewoon al eens zijn knie”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.



Ook eerdere incidenten, zoals zijn val in de Tour van 2019, werden aangehaald als beginpunt van een lange reeks fysieke tegenslagen.

Tot slot bleef De Cauwer duidelijk in zijn beoordeling van het absolute topniveau van Van Aert. Hij besloot: “De beste Van Aert hebben we twee jaar later gezien in de Tour, toen hij een tijdrit, een bergrit en een sprintetappe won. Die Van Aert zien we niet meer terug”, besluit hij.